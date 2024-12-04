ВИДЕО «Как мистер Бин!» Смотрите, на какой машине эстонский адвокат разъезжает по Монако

«Иногда я навещаю здесь друга», - отвечает Карри Гинтер на вопрос Elu24 о том, что привело его в эту страну на Французской Ривьере, которую предпочитают как место для отдыха богатые и знаменитые.

Гинтер также делится на своей странице в Facebook и Instagram видео, на котором видно, как он подъезжает на своем маленьком красно-белом ZAZ-965 к роскошному отелю. На машине номерной знак GINTER1. На фоне ролика играет идеально подходящая тема из «Джеймса Бонда».

«Мистер Бин», - пишут несколько комментаторов под видео. «Ты вез его в ручной клади?» - спрашивает один.

«Я всегда с определенной долей скепсиса относился к такому цветовому решению для Муху. (Знаю, критиковать машину мужчины - дело опасное...) Но теперь кажется, что у тебя был долгий план, и это цветовое решение просто ждало своего идеального времени и места», - шутит другой комментатор.

«Ультра-круто! Просто супер», - восхищаются подписчики Гинтера. «Что-то для души».

Гинтер также опубликовал видео в группе Muhuklubi, Zaz 965 Club Estonia на Facebook. «Не успел отдохнуть летом, и Муху тоже стоял без дела. Взял его с собой в путешествие, и мы сделали несколько кругов по окрестностям Монако. Отличный автомобиль для этого места, и он хорошо выдержал поездку», - говорит он.