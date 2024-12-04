Секрет долгой жизни: у людей, которые доживают до ста лет, есть две определенные черты

На самом деле люди, которые живут дольше всех, обладают двумя конкретными чертами характера.

Исследование, о котором рассказывается в книге «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни», посвященной долголетию и полноценной жизни, раскрывает секреты доживания до ста лет, сообщает Unilad.

Ученые из университета Йешива провели исследование в Японии, изучив характерные черты почти 250 человек старше ста лет. В итоге исследовательская группа пришла к выводу, что две определенные черты особенно распространены среди столетних людей.

Во-первых, команда заметила, что позитивный настрой, сосредоточенный на мире и счастье, может помочь прожить долгую и счастливую жизнь.

Хотя мы знаем, что хорошее физическое здоровье способствует долголетию, кажется, что хорошее психическое здоровье играет здесь не менее важную роль.

Соавтор исследования доктор Нил Барзилай отметил, что большинство столетних людей, помимо позитивного настроя, также были оптимистичными, спокойными и общительными. Эти люди считали смех важной частью своей жизни.

Кроме того, исследование показало, что люди, дожившие до ста лет, обладают высокой эмоциональной осведомленностью - подавляющее большинство участников продемонстрировали высокий уровень управления эмоциями. Авторы книги Гектор Гарсия и Франсеск Миральес, ссылаясь на это исследование, написали: «Иными словами, те люди, которые с позитивным отношением решают различные жизненные вызовы и умеют управлять своими эмоциями, уже на пути к долголетию».

Так вот в чем секрет! Если у вас есть эти две черты характера, возможно, вы тоже доживете до 100 лет.