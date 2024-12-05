Жительница Таллинна, решившая попробовать Ozempic: «Я уже хотела лечь под капельницу, чтобы это все вымыть!»

Екатерина (53), жительница Таллинна, давно мечтала похудеть. Что только она не пробовала для достижения своей цели: и спорт, и различные диеты, и даже специальные сиропы, способствующие снижению веса. И если женщине все-таки удавалось похудеть, через какое-то время сброшенные килограммы быстро возвращались обратно.

И тут, в разговоре со своей знакомой из Финляндии, Екатерина узнала, что та колет себе Ozempic. «Эти уколы ей прописал врач. У знакомой сахарный диабет, для лечения которого она пьет свои какие-то таблетки. А Ozempic ей выписали, чтобы она могла избавиться от лишнего веса, который ни в какую не хотел уходить, - рассказывает Екатерина. - У знакомой был очень большой вес, где-то 130 килограммов, и за год она с помощью Ozempic сбросила 20!»