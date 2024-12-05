О невероятных историях похудения от Ozempica слышали уже все. Сперва на этом подлавливали голливудских звезд, а теперь препаратом балуются и те, кому хочется без особых усилий избавиться от лишнего веса. Но все ли готовы смириться с побочными эффектами этого лекарства? «Хотите правду? - признается жительница Таллинна. - Мне было так плохо!»
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Жительница Таллинна, решившая попробовать Ozempic: «Я уже хотела лечь под капельницу, чтобы это все вымыть!»
Екатерина (53), жительница Таллинна, давно мечтала похудеть. Что только она не пробовала для достижения своей цели: и спорт, и различные диеты, и даже специальные сиропы, способствующие снижению веса. И если женщине все-таки удавалось похудеть, через какое-то время сброшенные килограммы быстро возвращались обратно.