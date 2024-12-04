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ФОТО Впервые титул «Модель года» присудили трансгендерной женщине

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Фото статьи
Фото: AUDE GUERRUCCI

В столице Великобритании прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2024. Ежегодно учредители премии выбирают мировых звезд, которые сделали вклад в индустрию моды. В этом году званием «модель года» наградили трансгендерную модель Алекс Консани.

Как сообщает The New York Times, это первый в истории мероприятия прецидент, когда победу одержал трансгендерный человек. Американка, по данным издания, «доминировала в индустрии» в течение года и достигла немалых вершин, которые были не под силу некоторым звездам.

После вручения почетной награды Консани вышла на сцену и выступила с речью. Она обратилась к аудитории и поблагодарила их и своих родителей за поддержку. Модель добавила, что очень ценит то, что в этом году выделили именно трансгендерного человека.

Алекс Консани совершила каминг-аут еще в 8 лет.
Алекс Консани совершила каминг-аут еще в 8 лет. Фото: Ik Aldama
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