В столице Великобритании прошла церемония вручения премии Fashion Awards 2024. Ежегодно учредители премии выбирают мировых звезд, которые сделали вклад в индустрию моды. В этом году званием «модель года» наградили трансгендерную модель Алекс Консани.
ФОТО ⟩ Впервые титул «Модель года» присудили трансгендерной женщине
Как сообщает The New York Times, это первый в истории мероприятия прецидент, когда победу одержал трансгендерный человек. Американка, по данным издания, «доминировала в индустрии» в течение года и достигла немалых вершин, которые были не под силу некоторым звездам.
После вручения почетной награды Консани вышла на сцену и выступила с речью. Она обратилась к аудитории и поблагодарила их и своих родителей за поддержку. Модель добавила, что очень ценит то, что в этом году выделили именно трансгендерного человека.