ФОТО Впервые титул «Модель года» присудили трансгендерной женщине

Как сообщает The New York Times , это первый в истории мероприятия прецидент, когда победу одержал трансгендерный человек. Американка, по данным издания, «доминировала в индустрии» в течение года и достигла немалых вершин, которые были не под силу некоторым звездам.

После вручения почетной награды Консани вышла на сцену и выступила с речью. Она обратилась к аудитории и поблагодарила их и своих родителей за поддержку. Модель добавила, что очень ценит то, что в этом году выделили именно трансгендерного человека.