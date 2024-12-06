Как ориентироваться в мире скидок и как стать блогером, интересным для рекламодателей? Ответы в свежем выпуске Limon LIVE. Никто не будет платить за «мертвые души»
ВИДЕО ⟩ Никто не будет платить за мертвые души: маркетолог рассказала, как стать успешным блогером в Эстонии
Маркетолог Анна Хасанова, региональный руководитель агентства Polhem, уверена: реклама в соцсетях действительно работает. Однако стать успешным блогером в Эстонии, особенно если контент создается на русском языке, задача не из легких.
«Самые крупные русскоязычные блогеры - с местной аудиторией около 20 000 подписчиков. Больше набрать, видимо, проблематично», - говорит Анна. Тем не менее, она уверена, что при упорном труде можно добиться хороших результатов даже в таких условиях.
В декабре начинаются рождественские распродажи, и Анна считает, что найти настоящие скидки в Эстонии вполне возможно. «На хорошие вещи тоже бывают скидки, другое дело, что их процент может быть совсем небольшим», - отмечает маркетолог.
Некоторые потребители считают, что скидки делают только на товары с изначально завышенной ценой. Однако Анна объясняет, что цена формируется в зависимости от спроса.
«Если люди покупают по этой цене, значит, она справедливая. Иногда вещь может быть недорогой в производстве, но из-за популярности и высокого спроса ее продают дороже. Компания вкладывается не только в продукт, но и в его рекламу. Например, Apple: они завышают цену, но при этом инвестируют в маркетинг, брендинг и другие элементы, делающие их продукцию желанной», - рассказывает она.
Анна также развенчивает миф о том, что маркетологи обманывают, создавая фальшивые кампании. «У каждой компании есть свой план распродаж. Например, в сфере путешествий цены всегда ниже в низкий сезон. Когда я работала в автобусной компании, февраль был самым слабым месяцем. В этот период мы продавали билеты за полцены, чтобы автобусы не ездили пустыми. Ведь они отправляются по расписанию в любом случае, даже если салон не заполнен», - делится Анна.
Сезонность влияет и на рынок одежды. «К концу декабря спрос на зимние вещи падает, поэтому начинаются скидки. Если выбирать наряд на новогоднюю ночь, то лучше это делать ближе к празднику: после Рождества такие вещи можно приобрести со скидкой. Основные же распродажи начинаются в январе, когда спрос окончательно падает», - говорит маркетолог.
В Эстонии многие мечтают стать блогерами, чтобы получать подарки и зарабатывать на рекламе. Единицы могут жить только за счtт заработка с блога, для большинства это остаeтся хобби с небольшим доходом
«Успешный блогер - это тот, у кого десятки тысяч подписчиков. Тогда можно прилично зарабатывать. Мы же сотрудничаем с блогерами, у которых хотя бы 2000 подписчиков», - поясняет Анна.
Аудиторию блогеров тщательно проверяют. «Накручивать подписчиков сейчас не имеет большого смысла. Раньше люди могли покупать миллионы подписчиков, но теперь существуют программы, которые помогают оценить качество блога, определить происхождение аудитории и выявить ботов. Никто не будет платить за несуществующие души», - предупреждает маркетолог.
Русскоязычным блогерам в Эстонии работать сложнее. «У самых крупных русскоязычных блогеров с местной аудиторией - до 20 000 подписчиков. Больше набрать, видимо, проблематично», - говорит Анна.
Спрос на русскоязычных блогеров в Эстонии снизился из-за политической ситуации. Рекламодатели часто просят дублировать контент на эстонском или английском языках, например, в виде субтитров.
Настораживает в работе с русскоязычными блогерами рекламодателей в Эстонии и еще один нюанс. «Русский язык очень распространен, поэтому у блогера могут быть подписчики из других стран. Мы сотрудничаем только с теми, у кого хотя бы 60 процентов аудитории - местные жители. Редко у кого бывает больше 80 процентов, особенно из-за случайных подписчиков из других стран через Reels», - добавляет маркетолог.
Анна вспоминает случай, когда блогеру с большой аудиторией пришлось отказать. «К нам обратилась девушка с красивым контентом, но еe аудитория оказалась преимущественно из России и Ирана. Эти страны сейчас под санкциями, и рекламодатели из Европы не хотят там работать», - объясняет она.
Какой контент привлекает рекламодателей, а какой их отпугивает? Какие социальные сети сейчас ценятся больше всего? Ответы на эти вопросы найдете в свежем выпуске Limon LIVE.