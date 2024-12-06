ВИДЕО Никто не будет платить за мертвые души: маркетолог рассказала, как стать успешным блогером в Эстонии

Сезонность влияет и на рынок одежды. «К концу декабря спрос на зимние вещи падает, поэтому начинаются скидки. Если выбирать наряд на новогоднюю ночь, то лучше это делать ближе к празднику: после Рождества такие вещи можно приобрести со скидкой. Основные же распродажи начинаются в январе, когда спрос окончательно падает», - говорит маркетолог.

Анна Хасанова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

В Эстонии многие мечтают стать блогерами, чтобы получать подарки и зарабатывать на рекламе. Единицы могут жить только за счtт заработка с блога, для большинства это остаeтся хобби с небольшим доходом

«Успешный блогер - это тот, у кого десятки тысяч подписчиков. Тогда можно прилично зарабатывать. Мы же сотрудничаем с блогерами, у которых хотя бы 2000 подписчиков», - поясняет Анна.

Аудиторию блогеров тщательно проверяют. «Накручивать подписчиков сейчас не имеет большого смысла. Раньше люди могли покупать миллионы подписчиков, но теперь существуют программы, которые помогают оценить качество блога, определить происхождение аудитории и выявить ботов. Никто не будет платить за несуществующие души», - предупреждает маркетолог.

Маркетолог Анна Хасанова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Русскоязычным блогерам в Эстонии работать сложнее. «У самых крупных русскоязычных блогеров с местной аудиторией - до 20 000 подписчиков. Больше набрать, видимо, проблематично», - говорит Анна.

Спрос на русскоязычных блогеров в Эстонии снизился из-за политической ситуации. Рекламодатели часто просят дублировать контент на эстонском или английском языках, например, в виде субтитров.

Настораживает в работе с русскоязычными блогерами рекламодателей в Эстонии и еще один нюанс. «Русский язык очень распространен, поэтому у блогера могут быть подписчики из других стран. Мы сотрудничаем только с теми, у кого хотя бы 60 процентов аудитории - местные жители. Редко у кого бывает больше 80 процентов, особенно из-за случайных подписчиков из других стран через Reels», - добавляет маркетолог.

Маркетолог Анна Хасанова в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Анна вспоминает случай, когда блогеру с большой аудиторией пришлось отказать. «К нам обратилась девушка с красивым контентом, но еe аудитория оказалась преимущественно из России и Ирана. Эти страны сейчас под санкциями, и рекламодатели из Европы не хотят там работать», - объясняет она.

Какой контент привлекает рекламодателей, а какой их отпугивает? Какие социальные сети сейчас ценятся больше всего? Ответы на эти вопросы найдете в свежем выпуске Limon LIVE.

Маркетолог Анна Хасанова и ведущая Limon LIVE Светлана Карабут. Фото: Константин Седнев