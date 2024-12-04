«Пропали из магазинов прямо перед началом скидок»: жительница Таллинна жалуется, что дети остались без подарков

В последнюю пятницу ноября во всем мире проходила кампания «черная пятница», в рамках которой многие продавцы снижали цены на товары. Мимо этой акции не прошла и сеть косметических магазинов Douglas, которая пообещала в заветную дату 20-процентную скидку на все продукты. Однако многие жители Таллинна остались без желанных адвент-календарей от косметического магазина.
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Во многих магазинах скидки «черной пятницы» начались еще в прошлый понедельник, 25 ноября. Но не все решили снижать цены так рано. Так, косметический магазин Douglas объявил на своей странице, что в пятницу, 29 ноября, на абсолютно весь ассортимент будет действовать скидка в 20 процентов.