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«Пропали из магазинов прямо перед началом скидок»: жительница Таллинна жалуется, что дети остались без подарков

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Страница косметического интернет-магазина Douglas.
Страница косметического интернет-магазина Douglas. Фото: скриншот

В последнюю пятницу ноября во всем мире проходила кампания «черная пятница», в рамках которой многие продавцы снижали цены на товары. Мимо этой акции не прошла и сеть косметических магазинов Douglas, которая пообещала в заветную дату 20-процентную скидку на все продукты. Однако многие жители Таллинна остались без желанных адвент-календарей от косметического магазина.

Во многих магазинах скидки «черной пятницы» начались еще в прошлый понедельник, 25 ноября. Но не все решили снижать цены так рано. Так, косметический магазин Douglas объявил на своей странице, что в пятницу, 29 ноября, на абсолютно весь ассортимент будет действовать скидка в 20 процентов.

Жительница Таллинна Карина решила специально дождаться пятницы, 29 ноября, и купить своим дочерям адвент-календари Exclusive Advent Calendar. Однако уже в четверг, 28 ноября, оказалось, что ни в одном из столичных представительств именно этого календаря уже нет.

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