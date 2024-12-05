ГОРОСКОП НА 5 ДЕКАБРЯ Девам нужно стараться не придавать большого значения мелочам, а Козероги могут решить финансовые вопросы

Стрелец

Отличный день для разговоров на непростые темы, решения сложных вопросов. Вы доверяете собственной интуиции больше, чем советам со стороны, и правильно делаете: именно благодаря ее подсказкам удается избежать ошибок. Вероятны успехи в учебе; вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться важным, ничего не забываете и не путаете. Близкие не во всем согласны с вами, но удается избежать конфликтов и взаимных обид, быстро найти компромисс. Вы с уважением относитесь к чужим желаниям, окружающие это ценят и стараются отвечать тем же.

Козерог

Благоприятный день для встреч с людьми, разделяющими ваши цели, интересы и взгляды на жизнь. Неважно, дружите ли вы или связаны какими-то деловыми отношениями; общение в любом случае будет приятным, вы узнаете что-то новое. Возможны неожиданные предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием. День подходит и для решения финансовых вопросов. Вы сегодня особенно внимательны к деталям, это позволит избежать ошибок, не запутаться. Никто не сможет сбить вас с толку, навязать свои условия или хитростью заставить выбрать невыгодный вариант.

Водолей

День отличных решений, блестящих идей, неожиданных озарений. Сегодня у вас могут появиться очень смелые планы, реализация которых многое изменит в жизни. Браться за осуществление задуманного пока рано, нужно дождаться благоприятного момента. Но терпения у вас достаточно. Радует общение с членами семьи; вы чувствуете их понимание и безусловную поддержку. Можно вместе строить планы – это сближает и всем поднимает настроение. Некоторые Водолеи получат сегодня известия от людей, по которым в последнее время скучали. Других представителей знака ждут романтические признания.

Рыбы

Благоприятный день для разговоров о будущем. Лучше всего вести их со старыми друзьями: вы получите не только поддержку, но и отличные советы, а также реальную помощь в осуществлении задуманного. День подходит и для обсуждения вопросов, связанных с работой, которой вы планируете заняться в ближайшее время. Хорошо складываются поездки, в том числе те, решение о которых было принято в последнюю минуту. Вдали от дома возможны интересные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Не исключено и романтическое увлечение.