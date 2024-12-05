Благоприятный день для общения. Легко и гармонично складываются отношения между близкими людьми. Можно договориться о взаимной поддержке, без споров обсудить общие планы, разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях. Не появляется поводов для обид, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 5 ДЕКАБРЯ ⟩ Девам нужно стараться не придавать большого значения мелочам, а Козероги могут решить финансовые вопросы
Люди, которые в последнее время с трудом находили общий язык, снова могут поладить. Настойчивость позволяет достичь того, что прежде казалось невозможным. Вероятны успехи в учебе; это касается и тех дисциплин, которые раньше давались с трудом. Некоторые обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.
Овен
Что бы вы ни планировали на этот день, запаситесь терпением. Едва ли удастся быстро достичь нужного результата, на пути могут возникнуть преграды. Не исключены споры с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили, понимали друг друга с полуслова. Вам удастся сгладить острые углы и достичь компромисса, но это потребует усилий. Лучше не спешить с решением финансовых вопросов: сегодня вы склонны к расточительности, можете много потратить на пустяки. Прежде, чем делать какие-то покупки, посоветуйтесь с людьми, вкусу и знаниям которых доверяете.
Телец
Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с деньгами и имуществом. Тут вы можете абсолютно доверять своей интуиции: она не подведет, обязательно подскажет, как лучше действовать. Удачно складываются поездки, особенно если вы отправляетесь в них не в одиночку, а в компании друзей. Дома может быть больше забот, чем обычно. Близкие люди нуждаются в помощи и поддержке, вы стараетесь никому не отказывать. Иногда из-за этого приходится отложить запланированные встречи, какие-то развлекательные мероприятия. Но расстраиваться по этому поводу вы не станете.
Близнецы
Благоприятный день для сложных дел. Неважно, начали ли вы заниматься ими давным-давно или приступите только сегодня: в любом случае удастся многого добиться, усилия не будут напрасными. Вероятны денежные поступления. Едва ли они будут значительными, но окажутся очень кстати, вы сможете сделать какие-то приятные покупки. Порадуют встречи со старыми друзьями: у них наверняка найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Будет возможность вернуться к давнему хобби, заняться тем, что всегда поднимало вам настроение. Вы получите массу позитивных эмоций.
Рак
Отличный день для важных разговоров, обсуждения вопросов, о которых в последнее время много размышляли и вы, и ваши близкие. Удастся найти решение, устраивающее всех; даже самые требовательные люди останутся довольны. Подходит день и для того, чтобы строить планы, связанные с поездками. Вы не упустите ни одной важной детали, продумаете все до мелочей. Стоит иметь в виду, что любые поездки могут занять больше времени, чем обычно. Не исключены и какие-то мелкие недоразумения в пути, досадные незначительные происшествия, которые могут испортить настроение.
Лев
Вы успеете очень многое. Удается заниматься несколькими делами сразу, ничего не забывая и не путая. Даже если появляются какие-то сложные задачи, справляетесь вы с ними быстро: интуиция помогает принимать верные решения, находить кратчайший путь к цели. Не исключено, что появятся новые союзники, которые охотно возьмут на себя часть ваших забот. Вы энергичны и полны сил, но небольшая пауза для отдыха во второй половине дня не помешает. Полезно будет отвлечься от привычных дел, подумать о чем-то совершенно новом. Это хорошее время для творчества.
Дева
Старайтесь не придавать большого значения мелочам. В первой половине дня возможны какие-то недоразумения, размолвки с близкими, досадные происшествия. Но они не будут иметь неприятных последствий и вскоре просто забудутся, так что и волноваться не о чем. А вот заняться чем-то интересным стоило бы: это время отлично подходит для дел, которые вдохновляют вас, увлекают по-настоящему. В них можно добиться отличных результатов. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы повидаться с давними друзьями. От них вы узнаете что-то интересное и важное. Единственная сфера, где сегодня важна осторожность, – финансы. Лучше не торопиться с покупками.
Весы
Благоприятный день, хоть и не самый простой. Хочется быстрее справиться с непростым делом, но это требует усилий и настойчивости. Нужного результата вы добьетесь, но несколько позже, чем рассчитывали. Можно обратиться за помощью к старым друзьям, близким людям; они не откажут. Вероятны небольшие денежные поступления. Не спешите тратить полученное: чуть позже станет ясно, как лучше распорядиться этими деньгами. Возможны небольшие домашние недоразумения, но к вечеру вам удастся все уладить, восстановить мир и гармонию.
Скорпион
Многое само собой складывается самым удачным для вас образом, часто не приходится прикладывать сколько-нибудь серьезных усилий, чтобы добиться блестящих результатов, справиться с тем, что раньше не получалось. Охотно помогают и старые, и новые знакомые, причем делают они это совершенно бескорыстно: просто потому, что с вами приятно иметь дело. Вы легко находите общий язык с очень разными людьми, хорошо понимаете даже тех, кто совсем на вас не похож. Не исключено начало необычных дружеских и романтических отношений.
Стрелец
Отличный день для разговоров на непростые темы, решения сложных вопросов. Вы доверяете собственной интуиции больше, чем советам со стороны, и правильно делаете: именно благодаря ее подсказкам удается избежать ошибок. Вероятны успехи в учебе; вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться важным, ничего не забываете и не путаете. Близкие не во всем согласны с вами, но удается избежать конфликтов и взаимных обид, быстро найти компромисс. Вы с уважением относитесь к чужим желаниям, окружающие это ценят и стараются отвечать тем же.
Козерог
Благоприятный день для встреч с людьми, разделяющими ваши цели, интересы и взгляды на жизнь. Неважно, дружите ли вы или связаны какими-то деловыми отношениями; общение в любом случае будет приятным, вы узнаете что-то новое. Возможны неожиданные предложения, на которые захочется немедленно ответить согласием. День подходит и для решения финансовых вопросов. Вы сегодня особенно внимательны к деталям, это позволит избежать ошибок, не запутаться. Никто не сможет сбить вас с толку, навязать свои условия или хитростью заставить выбрать невыгодный вариант.
Водолей
День отличных решений, блестящих идей, неожиданных озарений. Сегодня у вас могут появиться очень смелые планы, реализация которых многое изменит в жизни. Браться за осуществление задуманного пока рано, нужно дождаться благоприятного момента. Но терпения у вас достаточно. Радует общение с членами семьи; вы чувствуете их понимание и безусловную поддержку. Можно вместе строить планы – это сближает и всем поднимает настроение. Некоторые Водолеи получат сегодня известия от людей, по которым в последнее время скучали. Других представителей знака ждут романтические признания.
Рыбы
Благоприятный день для разговоров о будущем. Лучше всего вести их со старыми друзьями: вы получите не только поддержку, но и отличные советы, а также реальную помощь в осуществлении задуманного. День подходит и для обсуждения вопросов, связанных с работой, которой вы планируете заняться в ближайшее время. Хорошо складываются поездки, в том числе те, решение о которых было принято в последнюю минуту. Вдали от дома возможны интересные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Не исключено и романтическое увлечение.