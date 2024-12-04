ГЛАМУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто из эстонских знаменитостей пришел на гала-вечер Douglas

28 ноября в ресторане Horisont в Swissôtel прошел элегантный гала-вечер Douglas, на который были приглашены сорок эстонских звезд, а сам вечер вел артист Март Сандер. Гости наслаждались изысканными закусками от ресторана Horisont, освежающим шампанским и великолепными видами на город!

Douglas вдохновляет своих клиентов наслаждаться их уникальной красотой, предлагая для этого эксклюзивный ассортимент продукции в интернет-магазине и примерно в 1850 магазинах по всей Европе.

Ассортимент магазина состоит из эксклюзивных брендов, а также продукций самого Douglas. Клиенты магазина могут приобрести первоклассную парфюмерию, декоративную и уходовую косметику, аксессуары и даже услуги красоты.

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