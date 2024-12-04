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СМОТРИТЕ Спутница жизни Виктора Крона поделилась милыми кадрами по случаю дня рождения их сына

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Виктор Крон и Уку Сувисте (спиной) в финале конкурса Eesti Laul 2019 в Saku suurhall.
Виктор Крон и Уку Сувисте (спиной) в финале конкурса Eesti Laul 2019 в Saku suurhall. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

Вчера, 3 декабря, шведский певец Виктор Крон, который представлял Эстонию на песенном конкурсе Евровидение-2019 со своей спутницей жизни отмечали день рождения их первенца.

В начале июня стало известно, что у участника Евровидения-2019 от Эстонии Виктора Крона и его спутницы жизни Аманды Страка родился сын. «Мы так счастливы!» - написал музыкант в Instagram под милым снимком. Мальчика зовут Вильгот.

3 декабря ему исполнилось шесть месяцев. По этому случаю Аманда поделилась в соцсетях трогательными снимками.

Швед Виктор Крон приехал, увидел и победил в конкурсе Eesti Laul в 2019 году. Он покорил сердца эстонцев своей песней Storm

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