Эппл Мартин, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и солиста Coldplay Криса Мартина, раскритиковали за ее «высокомерное» поведение на прошедшем в Лондоне Балу дебютанток, который традиционно представляет обществу юных представительниц высшего света.
ВИДЕО ⟩ Дочь Гвинет Пэлтроу массово критикуют за ее поведение на Балу дебютанток: «Какая она противная и надменная!»
В Сеть попало видео, как 20-летняя Эппл переключает внимание фотографа, снимавшего в этот момент другую дебютантку, на себя, врываясь в кадр. Эппл начинает позировать, пока вторая девушка смотрит на нее. В другом видео Эппл закатывает глаза в ответ на некую фразу своего спутника, юного графа Лео Хенкеля фон Доннерсмарка.
Комментаторы посчитали такое поведение Эппл неприемлемым. «Какая она противная и надменная!»; «Ого! Зачем ты это сделала? Дай другой девушке минутку»; «Неприемлемое поведение для такого мероприятия»; «Какое высокомерие», - пишут пользователи под роликами с мероприятия.
@bestimage.agency ✨ Apple Martin, fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin, s’apprête à briller lors du prestigieux Bal des Débutantes ce samedi 30 novembre 2024, à l’iconique Hôtel Shangri-La à Paris. Accompagnée de son cavalier Léo Cosima et vêtue d’une somptueuse robe Valentino, elle incarne grâce et élégance dans une soirée magique. 🌟👗 #AppleMartin #BalDesDébutantes #Paris #ShangriLa #Élégance #Tradition #Valentino #Défilé #SoiréeInoubliable #Mode #HauteCouture #LuxuryEvent #ParisianNights #DébutantesBall #HauteSociété #LéoCosima #RobeDeBal #ValentinoHauteCouture #Célébrités #Glamour #Prestige #ParisFashion #FamilyAffair #ÉvénementMondain #FashionEvent #HighSociety ♬ son original - Bestimage Agency @parismatch #applemartin #baldesdebutantes #chrismartin #gwynethpaltrow #valentinocouture ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) - Tommy Richman
В Instagram Гвинет Пэлтроу люди также массово стали оставлять разгневанные комментарии: «Поведение Эппл демонстрирует ее воспитание и отношение к другим людям»; «Она вела себя отвратительно. В этом виноваты ты и Мартин»; «Вы вырастили титулованную маленькую соплячку. Она не уйдет далеко со своим отношением [к людям] и грубым поведением».
Ранее стало известно, что на вечере Эппл Мартин появилась в специально сшитом для нее нежно-голубом платье Valentino, на изготовление которого ушло 750 часов ручной работы. Родители девушки и ее 18-летний брат Мозес тоже пришли на бал. 47-летний отец Крис Мартин станцевал с дочкой, а 52-летняя Гвинет опубликовала фотографии Эппл в соцсетях и подписала их: «Моя красавица дочь».
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Apple Martin, fille de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin, est la star du Bal des débutantes ce 30 novembre à Paris. Elle a dansé au bras de son père et de son cavalier, le Comte Leo Henckel von Donnersmarck♬ Pretty (Sped Up) - MEYY
После развода Пэлтроу и Мартин сохранили дружеские отношения. Сейчас актриса замужем за сценаристом Брэдом Фалчуком, а сам певец встречается со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон.
При этом к Пэлтроу у людей действительно неоднозначное отношение. Ранее актрису вносили в список самых ненавистных знаменитостей из-за ее стремления заработать на пропаганде здорового питания, красоты и долголетия. Пэлтроу также обвиняли в высокомерии, лицемерии и мстительности. Сама актриса жаловалась, что не понимает, с чем связаны нападки критиков.
Помимо Эппл в этом году на Балу дебютанток также были внучка Софи Лорен Лючия Понти и праправнучка Феликса Юсупова Марилия Вамвакиди.