ВИДЕО Дочь Гвинет Пэлтроу массово критикуют за ее поведение на Балу дебютанток​: «Какая она противная и надменная!»

Ранее стало известно, что на вечере Эппл Мартин появилась в специально сшитом для нее нежно-голубом платье Valentino, на изготовление которого ушло 750 часов ручной работы. Родители девушки и ее 18-летний брат Мозес тоже пришли на бал. 47-летний отец Крис Мартин станцевал с дочкой, а 52-летняя Гвинет опубликовала фотографии Эппл в соцсетях и подписала их: «Моя красавица дочь». ​

@parismatch Apple Martin, fille de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin, est la star du Bal des débutantes ce 30 novembre à Paris. Elle a dansé au bras de son père et de son cavalier, le Comte Leo Henckel von Donnersmarck ♬ Pretty (Sped Up) - MEYY

После развода Пэлтроу и Мартин сохранили дружеские отношения. Сейчас актриса замужем за сценаристом Брэдом Фалчуком, а сам певец встречается со звездой фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон.

При этом к Пэлтроу у людей действительно неоднозначное отношение. Ранее актрису вносили в список самых ненавистных знаменитостей из-за ее стремления заработать на пропаганде здорового питания, красоты и долголетия. Пэлтроу также обвиняли в высокомерии, лицемерии и мстительности. Сама актриса жаловалась, что не понимает, с чем связаны нападки критиков.

Помимо Эппл в этом году на Балу дебютанток также были внучка Софи Лорен Лючия Понти и праправнучка Феликса Юсупова Марилия Вамвакиди.