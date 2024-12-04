ФОТО 51-летняя Хайди Клум и ее 21-летняя дочь вновь снялись вместе в нижнем белье

Клум и ее дочь примерили нижнее белье вишневого цвета, а также черные бюстгальтеры из полупрозрачной ткани. В ролике они позировали друг другу перед фотокамерой.

Модель отметила, что коллекция белья вышла к праздничному сезону. Также в публикации есть два снимка: на одном Хайди позирует одна, на другом - с Лени.

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. Она - мать четверых детей.

Лени Клум - старшая дочь модели. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец - итальянский миллионер Флавио Бриаторе. В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она не только работала моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.