Два дня назад Донателла опубликовала несколько фотографий в Instagram. Пользователи, которые наткнулись на свежие снимки, решили, что глава модного дома Versace сделала новую пластическую операцию: «Она выглядит намного естественнее и красивее. Обожаю ее новый образ»; «Выглядит очень хорошо»; «Она точно приняла субстанцию (отсылка к фильму "Субстанция" с Деми Мур - прим. ред.). Умница», - пишут на странице дизайнера.​

Версаче появилась на красной дорожке благотворительного гала-вечера «Дьявол носит Prada: Мюзикл» в коротком, полупрозрачном золотистом платье. В этот раз дизайнер отказалась от своих фирменных smoky eyes, а вместо длинных платиновых волос, она появилась на публике с более натуральным светлым блондом длиной до плеч.

СМИ уже предположили, что преображение Донателлы - дело рук того же специалиста, который ранее делал пластику актрисе Линдси Лохан, недавно вернувшейся на красные дорожки Голливуда после проблем с алкоголем и запрещенными веществами.

Вместе с тем на фото журналистов с прошедшего мероприятия Донателла выглядит несколько иначе, чем в своих соцсетях. Возможно, все дело в том, что в Instagram дизайнер использует фильтры. Либо при съемке на мероприятии были неудачно выбраны ракурс и освещение.

Донателла Версаче не подтверждала публично, что делала пластические операции. Однако, по данным СМИ, модельер в разное время меняла форму носа, увеличивала губ, делала круговую подтяжку и прибегала к инъекциям ботокса. В результате, по словам критиков, неумелые хирурги изуродовали внешность Донателлы, превратив ее в мумию. Ранее Версаче также признавалась в своей наркотической зависимости.