Эзотерики предупреждают, эти цвета и оттенки будут притягивать неприятности и ссоры в декабре.
Лучше это не носить в декабре: цвет неудачи для каждого знака Зодиака
Энергия последнего месяца будет иметь конфликтные энергетические вибрации с некоторыми цветами. У каждого знака Зодиака - свой цвет, который может привлечь невзгоды, пишет Hochu.ua.
Эзотерики назвали нежелательные цвета для разных знаков Зодиака. Лучше не носить их на себе, иначе можно привлечь неудачу. Это касается и сплошных тонов одежды, и аксессуаров.
Овен - белый, черный
Телец - синие оттенки, золотой
Близнецы - желтый, оранжевый
Рак - розовые оттенки, красный
Лев - черный, серебряный
Дева - красный, синий
Весы - коричневый, серебряный
Скорпион - бледный фиолетовый
Стрелец - зеленые оттенки, золотой
Козерог - оранжевый, розовый
Водолей - зеленые оттенки, красный
Рыбы - серый, белый, коричневый