Лучше это не носить в декабре: цвет неудачи для каждого знака Зодиака

Энергия последнего месяца будет иметь конфликтные энергетические вибрации с некоторыми цветами. У каждого знака Зодиака - свой цвет, который может привлечь невзгоды, пишет Hochu.ua .

Эзотерики назвали нежелательные цвета для разных знаков Зодиака. Лучше не носить их на себе, иначе можно привлечь неудачу. Это касается и сплошных тонов одежды, и аксессуаров.