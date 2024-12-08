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Лучше это не носить в декабре: цвет неудачи для каждого знака Зодиака

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Фото статьи
Фото: Shuterstock

Эзотерики предупреждают, эти цвета и оттенки будут притягивать неприятности и ссоры в декабре.

Энергия последнего месяца будет иметь конфликтные энергетические вибрации с некоторыми цветами. У каждого знака Зодиака - свой цвет, который может привлечь невзгоды, пишет Hochu.ua.

Эзотерики назвали нежелательные цвета для разных знаков Зодиака. Лучше не носить их на себе, иначе можно привлечь неудачу. Это касается и сплошных тонов одежды, и аксессуаров.

Овен - белый, черный

Телец - синие оттенки, золотой

Близнецы - желтый, оранжевый

Рак - розовые оттенки, красный

Лев - черный, серебряный

Дева - красный, синий

Весы - коричневый, серебряный

Скорпион - бледный фиолетовый

Стрелец - зеленые оттенки, золотой

Козерог - оранжевый, розовый

Водолей - зеленые оттенки, красный

Рыбы - серый, белый, коричневый

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