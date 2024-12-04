В Европе в 2024 году признали лучшей рождественскую ярмарку в Гданьске (Польша). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного влиятельным туристическим порталом Europe's Best Destinations среди 753 тысяч путешественников со всего мира.
Названа самая лучшая ярмарка в Европе в 2024 году: какое место досталось Эстонии?
За рождественскую ярмарку в Гданьске проголосовали более 90 тысяч туристов, которые отметили особую атмосферу сказки, царящую там, пишет УНИАН.
«Это мероприятие окутывает как местных жителей, так и гостей праздничной атмосферой. Здесь вкусные обеды, очаровательные торговые зоны, где гостей ярмарки ждут восхитительные угощения и идеальные праздничные подарки. Ярмарка является центром арт-представлений и очаровательных творческих уголков, органично сочетая театр, танцы, рождественские песни и изготовление праздничных украшений. Прогуливаясь по живописным улочкам Гданьска, посетители могут обнаружить очаровательные места, такие как уголок Санты, знаменитое убежище лося Люцека, восхитительную венецианскую карусель и ангельский уголок, освещенный захватывающими огнями», - так характеризуют авторы опроса праздничную атмосферу в Гданьске.
Второе место в рейтинге досталось рождественской ярмарке в Румынии, в городе Крайова. Эту ярмарку назвали самой красивой и большой в Европе. Третье место заняла ярмарка в Женеве (Швейцария).
10 лучших рождественских ярмарок Европы в 2024 году:
- Гданьск, Польша
- Крайова, Румыния
- Женева, Швейцария
- Рига, Латвия
- Асти и Говоне, Италия
- Эссен, Германия
- Валкенбург, Нидерланды
- Монбельяр, Франция
- Вена, Австрия
- Марбелья, Испания
К сожалению, ни в десятку, ни в 20-у лучших ярмарок в Европе в 2024 году Эстония не попала. Нашим же северным соседям, Финляндии (Хельсинки), досталось 18-е место.