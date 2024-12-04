Названа самая лучшая ярмарка в Европе в 2024 году: какое место досталось Эстонии?

За рождественскую ярмарку в Гданьске проголосовали более 90 тысяч туристов, которые отметили особую атмосферу сказки, царящую там, пишет УНИАН.

«Это мероприятие окутывает как местных жителей, так и гостей праздничной атмосферой. Здесь вкусные обеды, очаровательные торговые зоны, где гостей ярмарки ждут восхитительные угощения и идеальные праздничные подарки. Ярмарка является центром арт-представлений и очаровательных творческих уголков, органично сочетая театр, танцы, рождественские песни и изготовление праздничных украшений. Прогуливаясь по живописным улочкам Гданьска, посетители могут обнаружить очаровательные места, такие как уголок Санты, знаменитое убежище лося Люцека, восхитительную венецианскую карусель и ангельский уголок, освещенный захватывающими огнями», - так характеризуют авторы опроса праздничную атмосферу в Гданьске.

Второе место в рейтинге досталось рождественской ярмарке в Румынии, в городе Крайова. Эту ярмарку назвали самой красивой и большой в Европе. Третье место заняла ярмарка в Женеве (Швейцария).

10 лучших рождественских ярмарок Европы в 2024 году:

Гданьск, Польша Крайова, Румыния Женева, Швейцария Рига, Латвия Асти и Говоне, Италия Эссен, Германия Валкенбург, Нидерланды Монбельяр, Франция Вена, Австрия Марбелья, Испания

К сожалению, ни в десятку, ни в 20-у лучших ярмарок в Европе в 2024 году Эстония не попала. Нашим же северным соседям, Финляндии (Хельсинки), досталось 18-е место.