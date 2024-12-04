90-летняя голливудская легенда ищет ассистента, который сможет выполнять специфическое требование

Сообщается, что поп-дива Мэрайя Кэри потребовала «помощника на лестнице» во время своего появления в программе британского комика Алана Карра. А Леди Гага якобы требовала, чтобы ее бывшая подруга и помощница Дженнифер О'Нил была на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и даже спала с ней в одной постели.

Просьбы Роберта де Ниро в отношении его бывшей личной помощницы Грэма Чейза Робинсона не были встречены с энтузиазмом, и актер был вынужден заплатить ей после того, как в суде выяснилось, что он обращался с ней как с «офисной женой»: заставлял ее выполнять черную работу, включая стирку простыней и почесывание спины.

Ранее в этом году Ширли попала в заголовки газет из-за чрезвычайно откровенных воспоминаний, которыми она поделилась в своих фотомемуарах «Стена жизни: фотографии и истории из этой чудесной жизни». Она рассказала все о своей личной жизни, которая связывала ее со многими знаменитостями: от голливудского сердцееда Роберта Митчема до советского кинорежиссера Андрея Кончаловского.

Многие из ее романов пересекались с ее открытым браком с бизнесменом Стивом Паркером, который был ее мужем с 1952 года до их развода в 1984 году. Однако актриса сериала «Убийства в одном здании» также отметила, что не все звезды, которые ей нравились, отвечали ей взаимностью.