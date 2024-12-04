Голливудская икона Ширли Маклейн, звезда фильма «Два мула для сестры Сары», ищет нового личного помощника. Все бы ничего, только требования, которые должен выполнять ее новый ассистент, довольно нестандартные, пишет Фокус.
90-летняя голливудская легенда ищет ассистента, который сможет выполнять специфическое требование
90-летняя актриса, недавно выпустившая фотомемуары , в последнее время, похоже, находится в особенно задумчивом настроении, так что новому помощнику кроме распития каждый с ней вечер коктейлей еще придется наслаждаться долгими беседами о карьере Ширли в кино и обсуждать ее фильмы.
Имея за плечами блестящую карьеру, которая позволила ей ярко проявить себя как на экране, так и на Бродвее, Ширли наверняка найдет чем поделиться с будущим сотрудником.
«Ширли недавно спросила друзей, могут ли они порекомендовать ей личного помощника. Она дала своим друзьям краткий список требований для работы. Главное требование, которое она предъявляет, заключается в том, что кандидаты должны быть готовы к коктейлю с ней в 17:00, а затем иметь возможность обсуждать ее фильмы и карьеру. Вечер за вечером», - эксклюзивно рассказал инсайдер.
Естественно, друзья актрисы спросили, есть ли еще какие-то качества, которые она хотела бы видеть в своем будущем помощнике. Источник добавил: «Когда кто-то из ее окружения спросил, есть ли еще что-то, обладательница "Оскара" пожала плечами и сказала, что, по ее мнению, этого будет достаточно».
Помимо возможности приятно провести время за бокалом вина с легендой Голливуда, актриса пообещала быть «очень щедрой» в вопросах оплаты, размер которой будет предметом переговоров.
Ширли будет не первой звездой, которая заплатит кругленькую сумму, чтобы компенсировать необычные расходы ассистента. Легенда рэпа Снуп Догг попал в заголовки газет, когда выяснилось, что у него есть человек, который ему постоянно скручивает косяки, и ему он платит 50 000 долларов в год.
Сообщается, что поп-дива Мэрайя Кэри потребовала «помощника на лестнице» во время своего появления в программе британского комика Алана Карра. А Леди Гага якобы требовала, чтобы ее бывшая подруга и помощница Дженнифер О'Нил была на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и даже спала с ней в одной постели.
Просьбы Роберта де Ниро в отношении его бывшей личной помощницы Грэма Чейза Робинсона не были встречены с энтузиазмом, и актер был вынужден заплатить ей после того, как в суде выяснилось, что он обращался с ней как с «офисной женой»: заставлял ее выполнять черную работу, включая стирку простыней и почесывание спины.
Ранее в этом году Ширли попала в заголовки газет из-за чрезвычайно откровенных воспоминаний, которыми она поделилась в своих фотомемуарах «Стена жизни: фотографии и истории из этой чудесной жизни». Она рассказала все о своей личной жизни, которая связывала ее со многими знаменитостями: от голливудского сердцееда Роберта Митчема до советского кинорежиссера Андрея Кончаловского.
Многие из ее романов пересекались с ее открытым браком с бизнесменом Стивом Паркером, который был ее мужем с 1952 года до их развода в 1984 году. Однако актриса сериала «Убийства в одном здании» также отметила, что не все звезды, которые ей нравились, отвечали ей взаимностью.
Под фотографией с Морганом Фрименом она написала: «Я сделала ему предложение, а он мне отказал». Морган добился прорыва в Голливуде в 1989 году, снявшись в ряде фильмов, включая драму «Шофер мисс Дэйзи», за которую он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. На тот момент он уже встречался со своей второй женой Мирной Колли-Ли, на которой был женат с 1984 года до 2010.
К 1989 году Ширли уже несколько десятилетий была звездой, сначала зарекомендовав себя на Бродвее, а затем начала свою карьеру на экране в 1955 году с дебюта в кино в фильме «Неприятности с Гарри», черной комедии режиссера Альфреда Хичкока.
Хотя Морган и Ширли уже более 35 лет являются звездами Голливуда, а он всего на три года моложе ее, они никогда не снимались вместе в одном проекте.
В другом месте книги Ширли пишет, что спала со многими, за исключением Джека Леммона и Джека Николсона. Она также восторженно отзывалась о Николасе Кейдже, своем партнере по фильму 1994 года «Тюремщик Тесс», но отметила, что у них никогда не было сексуальной связи.