Ср, 4.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

90-летняя голливудская легенда ищет ассистента, который сможет выполнять специфическое требование

Copy
Актриса Мерил Стрип и Ширли Маклейн.
Актриса Мерил Стрип и Ширли Маклейн. Фото: FRED PROUSER

Голливудская икона Ширли Маклейн, звезда фильма «Два мула для сестры Сары», ищет нового личного помощника​. Все бы ничего, только требования, которые должен выполнять ее новый ассистент, довольно нестандартные, пишет Фокус.

90-летняя актриса, недавно выпустившая фотомемуары , в последнее время, похоже, находится в особенно задумчивом настроении, так что новому помощнику кроме распития каждый с ней вечер коктейлей еще придется наслаждаться долгими беседами о карьере Ширли в кино и обсуждать ее фильмы.

Имея за плечами блестящую карьеру, которая позволила ей ярко проявить себя как на экране, так и на Бродвее, Ширли наверняка найдет чем поделиться с будущим сотрудником.

«Ширли недавно спросила друзей, могут ли они порекомендовать ей личного помощника. Она дала своим друзьям краткий список требований для работы. Главное требование, которое она предъявляет, заключается в том, что кандидаты должны быть готовы к коктейлю с ней в 17:00, а затем иметь возможность обсуждать ее фильмы и карьеру. Вечер за вечером», - эксклюзивно рассказал инсайдер.

Естественно, друзья актрисы спросили, есть ли еще какие-то качества, которые она хотела бы видеть в своем будущем помощнике. Источник добавил: «Когда кто-то из ее окружения спросил, есть ли еще что-то, обладательница "Оскара" пожала плечами и сказала, что, по ее мнению, этого будет достаточно».

Помимо возможности приятно провести время за бокалом вина с легендой Голливуда, актриса пообещала быть «очень щедрой» в вопросах оплаты, размер которой будет предметом переговоров.

Ширли будет не первой звездой, которая заплатит кругленькую сумму, чтобы компенсировать необычные расходы ассистента. Легенда рэпа Снуп Догг попал в заголовки газет, когда выяснилось, что у него есть человек, который ему постоянно скручивает косяки, и ему он платит 50 000 долларов в год.

Сообщается, что поп-дива Мэрайя Кэри потребовала «помощника на лестнице» во время своего появления в программе британского комика Алана Карра. А Леди Гага якобы требовала, чтобы ее бывшая подруга и помощница Дженнифер О'Нил была на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и даже спала с ней в одной постели.

Просьбы Роберта де Ниро в отношении его бывшей личной помощницы Грэма Чейза Робинсона не были встречены с энтузиазмом, и актер был вынужден заплатить ей после того, как в суде выяснилось, что он обращался с ней как с «офисной женой»: заставлял ее выполнять черную работу, включая стирку простыней и почесывание спины.

Ранее в этом году Ширли попала в заголовки газет из-за чрезвычайно откровенных воспоминаний, которыми она поделилась в своих фотомемуарах «Стена жизни: фотографии и истории из этой чудесной жизни». Она рассказала все о своей личной жизни, которая связывала ее со многими знаменитостями: от голливудского сердцееда Роберта Митчема до советского кинорежиссера Андрея Кончаловского.

Многие из ее романов пересекались с ее открытым браком с бизнесменом Стивом Паркером, который был ее мужем с 1952 года до их развода в 1984 году. Однако актриса сериала «Убийства в одном здании» также отметила, что не все звезды, которые ей нравились, отвечали ей взаимностью.

Под фотографией с Морганом Фрименом она написала: «Я сделала ему предложение, а он мне отказал». Морган добился прорыва в Голливуде в 1989 году, снявшись в ряде фильмов, включая драму «Шофер мисс Дэйзи», за которую он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. На тот момент он уже встречался со своей второй женой Мирной Колли-Ли, на которой был женат с 1984 года до 2010.

К 1989 году Ширли уже несколько десятилетий была звездой, сначала зарекомендовав себя на Бродвее, а затем начала свою карьеру на экране в 1955 году с дебюта в кино в фильме «Неприятности с Гарри», черной комедии режиссера Альфреда Хичкока.

Хотя Морган и Ширли уже более 35 лет являются звездами Голливуда, а он всего на три года моложе ее, они никогда не снимались вместе в одном проекте.

В другом месте книги Ширли пишет, что спала со многими, за исключением Джека Леммона и Джека Николсона. Она также восторженно отзывалась о Николасе Кейдже, своем партнере по фильму 1994 года «Тюремщик Тесс», но отметила, что у них никогда не было сексуальной связи.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх