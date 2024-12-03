Умерла мать Эминема, с которой рэпер враждовал много лет

Дебби Нельсона скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Мать известного рэпера страдала от рака легких, о страшном диагнозе она узнала в сентябре.

Врачи сразу предупредили, что у Дебби четвертая неизлечимая стадия и ей осталось немного. Последние месяцы женщина проходила лечение в онкологическом центре. Уточняется, что она умерла в минувший понедельник, 2 декабря, в городе Сент-Джозефе.

Напомним, что Эминем, чье настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс, много лет был в, мягко говоря, напряженных отношениях с матерью. Дебби родила будущего рэпера всего в 17 лет и едва могла дать ему необходимую заботу. О тяжелом детстве музыкант часто делился в своем творчестве, в том числе обвинял мать в употреблении запрещенных веществ.

В конце 90-х Нельсон подала на звездного сына в суд, заявив, что тот распространяет о ней клевету. Женщине удалось выиграть процесс, но получила она вместо заявленных десяти миллионов долларов всего 25 тысяч. Спустя несколько лет Дебби напишет мемуары «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем», что только ухудшит общение родственников.

Музыкант много лет сторонился матери, но в 2014-м пошел на примирение. Тогда он посвятил своей матери песню Headlights.