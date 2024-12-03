Известная американская актриса Меган Фокс, которая в четвертый раз станет матерью, рассказала о реакции старших детей на ее беременность. Об этом пишет издание People.
Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность
Не секрет, что 38-летняя звезда «Трансформеров» и «Тела Дженнифер» уже имеет трех сыновей. И новость о том, что у них скоро родится брат или сестра, изрядно порадовала.
«Дети очень рады пополнению в семье и пообещали помочь мне», - откровенно заявила Меган.
Сейчас актриса в отношениях с американским рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly. В 2022 году пара обручилась. О том, что Фокс ждет от него ребенка, стало известно 11 ноября этого года. Но кто именно родится у влюбленных, Фокс не раскрывает, хотя поговаривают, что она станет матерью в четвертый раз уже весной 2025 года.
Меган воспитывает трех сыновей от предыдущих отношений с актером Брайаном Остином Грином: 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни.