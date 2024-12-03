Меган Фокс впервые рассказала о реакции трех сыновей на ее беременность

Не секрет, что 38-летняя звезда «Трансформеров» и «Тела Дженнифер» уже имеет трех сыновей. И новость о том, что у них скоро родится брат или сестра, изрядно порадовала.

Сейчас актриса в отношениях с американским рэпером Колсоном Бейкером, более известным как Machine Gun Kelly. В 2022 году пара обручилась. О том, что Фокс ждет от него ребенка, стало известно 11 ноября этого года. Но кто именно родится у влюбленных, Фокс не раскрывает, хотя поговаривают, что она станет матерью в четвертый раз уже весной 2025 года.