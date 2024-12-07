Этот популярный напиток может навсегда сделать зубы желтыми

Не имеет значения, как часто и тщательно вы чистите зубы и какую пасту используете, если вы едите и пьете продукты, которые негативно влияют на тон зубов. В этом случае можно попрощаться с ослепительной белоснежной улыбкой. Рано или поздно тон зубов станет более желтым.

Напиток, который вызывает это, очень популярен по всему миру. Он будит миллионы людей по утрам, помогает офисным работникам оставаться на ногах и также часто встречается в подарочных упаковках. Конечно, речь идет о кофе!

Почему кофе вызывает потемнение зубов?

Кофе содержит танин и хромогены, которые прилипают к эмали зубов. Кроме того, кофе слегка кислый, что может ослабить эмаль и сделать поверхность зуба более шероховатой. Шероховатая поверхность позволяет пигментам легче прилипать, увеличивая вероятность появления темных пятен и желтого оттенка. Особенно подвержена этому шершавая и поврежденная поверхность зубов.