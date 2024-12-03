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Пара раскрыла смехотворную причину, из-за чего не получалось забеременеть: никогда не чувствовал себя таким идиотом!

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Мужчина привел людей в полное недоумение, раскрыв причину, по которой его жена больше года не могла забеременеть. Пара, которая, по их словам, сделала все возможное, чтобы завести ребенка, допустила глупую ошибку.

30-летний мужчина написал в популярной рубрике советов по сексу, что врач, с которым он обсуждал проблемы бесплодия своей жены и его собственные, дал совсем другой совет, чем он ожидал. Врач подтвердил, что у пары нет проблем с бесплодием. Он посоветовал мужчине прекратить использовать презервативы.

Удивленный мужчина сказал, что как он, так и его жена родом из страны, где с самого раннего возраста акцентируется важность использования презервативов.

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