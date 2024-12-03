Пара раскрыла смехотворную причину, из-за чего не получалось забеременеть: никогда не чувствовал себя таким идиотом!

30-летний мужчина написал в популярной рубрике советов по сексу, что врач, с которым он обсуждал проблемы бесплодия своей жены и его собственные, дал совсем другой совет, чем он ожидал. Врач подтвердил, что у пары нет проблем с бесплодием. Он посоветовал мужчине прекратить использовать презервативы.