ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ Стоимость билетов на финал конкурса Eesti Laul вызвала бурю негодования: неужели выступит сама Мадонна?

В продажу поступили билеты на финальный концерт конкурса Eesti Laul, который пройдет 15 февраля, но поклонники недовольны их ценой. «У нас что, Мадонна выступать будет или еще какая-то суперзвезда, чтобы была такая заоблачная цена?» - пишет в редакцию разочарованный читатель.