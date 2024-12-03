В продажу поступили билеты на финальный концерт конкурса Eesti Laul, который пройдет 15 февраля, но поклонники недовольны их ценой. «У нас что, Мадонна выступать будет или еще какая-то суперзвезда, чтобы была такая заоблачная цена?» - пишет в редакцию разочарованный читатель.
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ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ ⟩ Стоимость билетов на финал конкурса Eesti Laul вызвала бурю негодования: неужели выступит сама Мадонна?
В этом году, якобы из-за сокращенного бюджета, в конкурс Eesti Laul были внесены некоторые изменения. Например, были отменены полуфиналы, а 34 члена жюри, не зная исполнителей и авторов песен, выбрали лучшие из 175 композиций, которые сразу прошли в финал.