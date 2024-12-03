Вт, 3.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ПОКЛОННИКИ В ШОКЕ Стоимость билетов на финал конкурса Eesti Laul вызвала бурю негодования: неужели выступит сама Мадонна?

Copy
Фото статьи
Фото: Martin Pedaja

В продажу поступили билеты на финальный концерт конкурса Eesti Laul, который пройдет 15 февраля, но поклонники недовольны их ценой. «У нас что, Мадонна выступать будет или еще какая-то суперзвезда, чтобы была такая заоблачная цена?» - пишет в редакцию разочарованный читатель.

В этом году, якобы из-за сокращенного бюджета, в конкурс Eesti Laul были внесены некоторые изменения. Например, были отменены полуфиналы, а 34 члена жюри, не зная исполнителей и авторов песен, выбрали лучшие из 175 композиций, которые сразу прошли в финал.

В состав жюри этого года вошли артисты и авторы с опытом участия в Евровидении, такие как Алика, Юри Поотсман, Kohver из группы 5MIINUST, Майан Кярмас, Михкель Маттисен, Свен Лыхмус и Таня Михайлова-Саар.

Грандиозный финальный концерт Eesti Laul-2025 состоится в субботу, 15 февраля, на Unibet Arena.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх