Бритни Спирс официально развелась с мужем через в символическую дату

Как пишет издание People, это произошло в символическую дату. 2 декабря суд Калифорнии официально признал исполнительницу холостой. Именно в этот день Бритни праздновала день рождения. Поп-диве исполнилось 43 года.

В общем, пара смогла официально развестись только через полтора года после их разрыва. Еще в июле 2023 года стало известно, что Бритни и Сэм не вместе, а в августе того же года фитнес-тренер подал на развод. Судебное дело продолжалось до начала декабря 2024 года.

В настоящее время Бритни Спирс решительно настроена кардинально изменить свою жизнь, о чем она объявила в фотоблоге. Артистка окончательно отказалась от алкоголя и других веществ, что изменяют сознание, а также собралась переехать в Мексику. Кроме того, исполнительница решительно настроена наладить отношения с сыновьями от экс-мужа Кевина Федерлайна.