Российскую туристку смыло гигантской волной во время йоги на скале в Таиланде

Как сообщает The Phuket Express, за день до этого россиянка отправилась на популярную в Instagram локацию, смотровую площадку Лад Ко, расположенную примерно в четырех километрах от места обнаружения тела. С собой девушка прихватила розовый коврик для йоги.

Сообщается, что туристка устроилась на скале, чуть ниже смотровой площадки, чтобы заняться йогой, несмотря на предупреждающие об опасности знаки. Однако в процессе ее внезапно накрыло огромной волной и смыло в море. Свидетели инцидента тут же кинулись на ее поиски, но эти попытки не увенчались успехом.

Лишь на следующий день ее тело с кровавыми следами на лице от ударов о скалы вынесло на пляж соседнего отеля. Личность жертвы вскоре подтвердил ее жених, 47-летний россиянин. Они планировали пожениться по возвращению в Россию, и уже даже провели свадебную фотосессию.