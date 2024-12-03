Участникам Евровидения-2025 от Черногории грозит дисквалификация из-за серьезного нарушения правил

Коллектив победил на местном национальном отборе 27 ноября. Билет на Евровидение-2025 музыкантам принесла песня Clickbait. Однако здесь есть один нюанс. Дело в том, что конкурсная композиция должна быть новой и не представленной ранее публике, по крайней мере, до 1 сентября этого года. Тем временем коллектив исполнял трек Clickbait в 2023-м на музыкальном фестивале Kulture Zabjelo. Соответственно, это грубое нарушение правил конкурса со стороны NeonoeN, из-за чего победу группы могут аннулировать.

Что интересно, сам коллектив никакой проблемы не видит. По словам участников NeonoeN, раньше они выступали для узкого круга слушателей в почти пустых залах, поэтому, по их мнению, трек уже никто не помнит. Музыканты отметили, что не нарушали правила, ведь не использовали композицию в коммерческих целях и не имеют никаких преимуществ на Евровидении-2025.

«Мало кто даже знал о нашем существовании. Особенно на наших живых выступлениях, где мы играли оригинальную музыку преимущественно для узкого круга людей в почти пустых помещениях. Если проблема состоит в том, что перед 20 людьми мы сыграли часть песни в процессе создания в одной из ее рабочих версий…Нам действительно интересно, кто-то из зала вообще вспомнил, что ее слышал?» - прокомментировали музыканты.

Сейчас организаторы Евровидения проводят расследование, результаты которого вот-вот сообщат. Если подтвердится нарушение правил со стороны NeonoeN, то группу дисквалифицируют. От Черногории на конкурс поедет другой артист.