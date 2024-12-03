34-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая недавно стала матерью в первый раз, призналась, что во время кастинга на роль в фильме «Волк с Уолл-стрит» дала пощечину Леонардо Ди Каприо. Об этом она рассказала во время подкаста Talking Pictures.
Боялась, что арестуют: Марго Робби рассказала, как ударила Леонардо Ди Каприо
По словам знаменитости, они с Ди Каприо репетировали сцену, которая должна была закончиться поцелуем. Последняя фраза актера была: «Подойди сюда и поцелуй меня».
«И в голове у меня промелькнула мысль: "Я бы точно поцеловала Леонардо Ди Каприо. Это было бы потрясающе. Не могу дождаться, чтобы рассказать об этом всем своим друзьям". А потом я подумала: "Нет". И просто дала ему пощечину», – вспоминает Марго, которой на тот момент было 22 года.
В студии воцарилась мертвая тишина, показавшаяся Робби вечностью, хоть длилась всего три секунды. «Затем они просто расхохотались. Лео и Марти (режиссер Мартин Скорсезе - прим. ред.) так смеялись, что сказали: "Это было здорово"», – продолжила свой рассказ актриса.
Несмотря на такую реакцию, Марго серьезно испугалась того, что только что сделала.
«Я подумала: "Тебя арестуют, это нападение, избиение. Ты не только больше никогда не будешь работать, но и попадешь в тюрьму за это, идиотка"», – вспоминает она.
Робби сыграла в картине Мартина Скорсезе свою первую крупную роль. Она воплотила на экране образ Наоми, бескомпромиссной жены Джордана Белфорта, которого и играл Ди Каприо.
Фильм о реальном финансовом мошеннике Джордане Белфорте, который вышел на большие экраны в декабре 2013 года, удостоился пяти номинаций на «Оскар» и собрал в мировом прокате более 390 миллиона долларов. Юной Марго фильм принес успех, узнаваемость и востребованность.