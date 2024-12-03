Боялась, что арестуют: Марго Робби рассказала, как ударила Леонардо Ди Каприо

По словам знаменитости, они с Ди Каприо репетировали сцену, которая должна была закончиться поцелуем. Последняя фраза актера была: «Подойди сюда и поцелуй меня».

«И в голове у меня промелькнула мысль: "Я бы точно поцеловала Леонардо Ди Каприо. Это было бы потрясающе. Не могу дождаться, чтобы рассказать об этом всем своим друзьям". А потом я подумала: "Нет". И просто дала ему пощечину», – вспоминает Марго, которой на тот момент было 22 года.

В студии воцарилась мертвая тишина, показавшаяся Робби вечностью, хоть длилась всего три секунды. «Затем они просто расхохотались. Лео и Марти (режиссер Мартин Скорсезе - прим. ред.) так смеялись, что сказали: "Это было здорово"», – продолжила свой рассказ актриса.

Несмотря на такую реакцию, Марго серьезно испугалась того, что только что сделала.

«Я подумала: "Тебя арестуют, это нападение, избиение. Ты не только больше никогда не будешь работать, но и попадешь в тюрьму за это, идиотка"», – вспоминает она.

Робби сыграла в картине Мартина Скорсезе свою первую крупную роль. Она воплотила на экране образ Наоми, бескомпромиссной жены Джордана Белфорта, которого и играл Ди Каприо.

Фильм о реальном финансовом мошеннике Джордане Белфорте, который вышел на большие экраны в декабре 2013 года, удостоился пяти номинаций на «Оскар» и собрал в мировом прокате более 390 миллиона долларов. Юной Марго фильм принес успех, узнаваемость и востребованность.