«Я вижу эти фаллосы!» Олег Беседин потерял контроль над многотысячной группой «Таллиннцы»

«Таллиннцы»​ - русскоязычное cообщество в Facebook, посвященное жизни в Эстонии и ее столице. До момента хакерской атаки число подписчиков в группе приближалось к 60 000. Создал сообщество общественный деятель, режиссер Олег Беседин , который не раз фигурировал в ежегодниках КаПо.

Ранее в «Таллиннцах» администратор размещал собственный контент, репортажи с различных мероприятий и рекламные посты, которые приносили доход. «В хорошие времена у меня не раз пытались выкупить группу, сумма варьировалась от 30 до 45 тысяч евро», - говорит Олег Беседин. Теперь же он полностью потерял контроль над «Таллиннцами» и уже две недели безрезультатно пытается вернуть свою группу.