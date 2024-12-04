Уже вторую неделю в одном из крупнейших русскоязычных сообществ на Facebook в Эстонии творится хаос: непристойные посты, оскорбления, изображения гениталий. Люди массово отписываются от группы «Таллиннцы», а бывший администратор признается, что больше не может смотреть на то, что происходит с его детищем.
Для подписчиков
«Я вижу эти фаллосы!» Олег Беседин потерял контроль над многотысячной группой «Таллиннцы»
«Таллиннцы» - русскоязычное cообщество в Facebook, посвященное жизни в Эстонии и ее столице. До момента хакерской атаки число подписчиков в группе приближалось к 60 000. Создал сообщество общественный деятель, режиссер Олег Беседин, который не раз фигурировал в ежегодниках КаПо.