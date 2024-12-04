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«Я вижу эти фаллосы!» Олег Беседин потерял контроль над многотысячной группой «Таллиннцы»

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Группа "Таллиннцы" подверглась хакерской атаке
Группа "Таллиннцы" подверглась хакерской атаке Фото: Konstantin Sednev / Limon.ee kollaaž

Уже вторую неделю в одном из крупнейших русскоязычных сообществ на Facebook в Эстонии творится хаос: непристойные посты, оскорбления, изображения гениталий. Люди массово отписываются от группы «Таллиннцы», а бывший администратор признается, что больше не может смотреть на то, что происходит с его детищем.

«Таллиннцы»​ - русскоязычное cообщество в Facebook, посвященное жизни в Эстонии и ее столице. До момента хакерской атаки число подписчиков в группе приближалось к 60 000. Создал сообщество общественный деятель, режиссер Олег Беседин, который не раз фигурировал в ежегодниках КаПо.

Ранее в «Таллиннцах» администратор размещал собственный контент, репортажи с различных мероприятий и рекламные посты, которые приносили доход. «В хорошие времена у меня не раз пытались выкупить группу, сумма варьировалась от 30 до 45 тысяч евро», - говорит Олег Беседин. Теперь же он полностью потерял контроль над «Таллиннцами» и уже две недели безрезультатно пытается вернуть свою группу.

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