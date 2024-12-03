«Кажется, все профессионалы живут в Финляндии!» Ремонт дома Сильвии Ильвес затягивается

Виолончелистка Сильвия Ильвес недавно купила дом, который требует капитального ремонта. Она очень надеялась въехать в новое жилье к Рождеству, но кажется, что это невозможно, так как на пути возникают различные препятствия. «Не хочу никого обидеть, но весь процесс застопорился из-за плохих работников», - говорит музыкант.