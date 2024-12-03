Виолончелистка Сильвия Ильвес недавно купила дом, который требует капитального ремонта. Она очень надеялась въехать в новое жилье к Рождеству, но кажется, что это невозможно, так как на пути возникают различные препятствия. «Не хочу никого обидеть, но весь процесс застопорился из-за плохих работников», - говорит музыкант.
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«Кажется, все профессионалы живут в Финляндии!» Ремонт дома Сильвии Ильвес затягивается
32-летняя виолончелистка и мать четырех сыновей Сильвия Ильвес наконец может вздохнуть с облегчением, так как вопрос с ее съемным жильем решен. В ноябре она наконец приобрела собственную недвижимость, но она требует серьезного ремонта.