В кадре певица позирует, показывая свою обнаженную спину, а также ягодицы и бедра.
ФОТО ⟩ 49-летняя участница Spice Girls показала себя в обнаженном виде
Популярная британская певица и телеведущая Мелани Браун, более известная как Мел Би, привлекла внимание поклонников откровенной публикацией в социальных сетях.
На своей странице 49-летняя участница культовой группы Spice Girls поделилась фотографией. Снимок был сделан в инфракрасной сауне. В кадре певица позирует обнажённой, повернувшись спиной к камере и прикрыв ягодицы руками.
Этот кадр вызвал оживленную реакцию среди ее подписчиков. Многие пользователи указали на смелость звезды и ее отличную физическую форму. Помимо этого, Мел Би также опубликовала фотографии в ярком оранжевом раздельном купальнике.
В комплект входили спортивный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой, которые подчёркивали подтянутую фигуру певицы. Новые снимки звезды стали поводом для обсуждения в сети, а поклонники не скупились на комплименты, отмечая её уверенность и стиль.