ФОТО 49-летняя участница Spice Girls показала себя в обнаженном виде

Популярная британская певица и телеведущая Мелани Браун, более известная как Мел Би, привлекла внимание поклонников откровенной публикацией в социальных сетях.

На своей странице 49-летняя участница культовой группы Spice Girls поделилась фотографией. Снимок был сделан в инфракрасной сауне. В кадре певица позирует обнажённой, повернувшись спиной к камере и прикрыв ягодицы руками.

Этот кадр вызвал оживленную реакцию среди ее подписчиков. Многие пользователи указали на смелость звезды и ее отличную физическую форму. Помимо этого, Мел Би также опубликовала фотографии в ярком оранжевом раздельном купальнике.

В комплект входили спортивный бюстгальтер и плавки с высокой посадкой, которые подчёркивали подтянутую фигуру певицы. Новые снимки звезды стали поводом для обсуждения в сети, а поклонники не скупились на комплименты, отмечая её уверенность и стиль.