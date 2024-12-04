ГОРОСКОП НА 4 ДЕКАБРЯ Близнецам нельзя переутомляться, а Львам нужно прислушиваться к советам

Стрелец

Подходящий день для размышления о важных делах, поиска ответов на сложные вопросы. Прислушайтесь к интуиции: благодаря ее подсказкам вы быстро разберетесь в неоднозначных ситуациях, поймете, как лучше действовать. Будет возможность о многом поговорить с людьми, чье мнение вам небезразлично. Если в последнее время часто возникали разногласия с близкими, сегодня вы сможете положить им конец. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обсудить с родственниками какие-то общие дела, определиться с планами на будущее.

Козерог

Отличный день для дел, которые важны не только для вас. Можно браться за решение сложных задач: вы справитесь блестяще, даже если никто не придет вам на помощь. Не исключено, что сегодняшние события повлияют на ваши планы, заставят в ближайшее время сосредоточиться на том, что вы собирались отложить на следующий год. Могут заметно измениться к лучшему отношения с людьми, которые важны для вас. Вы быстро догадываетесь, что на душе у каждого, понимаете, какие чувства испытывают окружающие. Даже если возникнут какие-то разногласия, удастся избежать взаимных претензий и обид.

Водолей

Начало дня будет легким, удачным и интересным. Это подходящее время для любых дел: и совершенно новых, и привычных, и простых, и запутанных. Вы отлично справитесь со всем, за что возьметесь, и помощь едва ли потребуется. Найдется повод встретиться с друзьями, устроить домашний праздник для близких. Следите за своим эмоциональным состоянием во второй половине дня. Это время, когда легко разволноваться из-за пустяка, испортить настроение себе и другим. Занимайтесь тем, что поднимает вам настроение, общайтесь с людьми, которые вас понимают.

Рыбы

Не нервничайте по пустякам в первой половине дня. Это время может быть беспокойным и довольно напряженным, но едва ли принесет проблемы, с которыми вы не сможете справиться. Опыт поможет многим Рыбам быстро преодолеть трудности. Будет возможность завершить дела, начатые давным-давно. Вторая половина дня сложится совсем иначе. Она будет удачной, подходящей для многих начинаний. Это отличное время для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях: она обрадует человека, который давно вам симпатичен.