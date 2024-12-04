Подходящий день для сложных и важных дел. Как бы трудно они ни давались, вы постараетесь довести начатое до конца, добиться именно того результата, к которому стремитесь. Звездам по душе такая целеустремленность: они поддержат тех, кто не сдается, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 4 ДЕКАБРЯ ⟩ Близнецам нельзя переутомляться, а Львам нужно прислушиваться к советам
Возможны приятные знакомства. Люди, имеющие общие интересы и взгляды, быстро проникаются симпатией друг к другу, отлично ладят, могут подружиться. Вторая половина дня приносит ответы на какие-то вопросы, появившиеся давным-давно, а также известия издалека, вселяющие оптимизм.
Овен
Немало времени будет посвящено домашним делам. Нельзя сказать, что вы будете заниматься ими с особым удовольствием, но результатом останетесь довольны. Первая половина дня отлично подходит для планирования покупок: вы четко понимаете, что нужно приобрести и сколько нужно на это потратить. Вторая половина дня – отличное время для общения с людьми, которые вам дороги. Неважно, как долго вы не виделись: в любом случае найдется масса интересных тем для разговора, идей, которые захочется реализовать вместе. Вероятны неожиданные предложения, от которых не захочется отказываться.
Телец
Благоприятный день. Многое будет получаться хорошо, а если что-то не сложится удачно с самого начала, вы обязательно найдете способ достичь успеха. Могут появиться хорошие идеи, касающиеся бизнеса и решения финансовых вопросов. Вы поймете, как лучше распорядиться деньгами, не потратите лишнего. Удастся обсудить с близкими какие-то важные вопросы, достичь компромисса там, где прежде было много разногласий. Сегодня к вашему мнению прислушаются даже те, кто прежде интересовался только собственной точкой зрения. Вечер – подходящее время для разговора с человеком, с которым вы были в ссоре, но хотели бы помириться.
Близнецы
Не переутомляйтесь. Из-за слишком высоких нагрузок или недостатка сна может испортиться настроение. Сегодня вам будет особенно полезен спокойный отдых, и если какие-то дела можно без потерь отложить, именно так и стоит поступить. Выбирайте занятия, которые радуют и вдохновляют, избегайте стрессовых ситуаций и неприятных разговоров. На время отвлекитесь от текущих дел. Это поможет взглянуть на них по-другому, увидеть возможности, которых вы прежде не замечали. Не исключено, что в конце дня появятся интересные идеи. За их реализацию вы с энтузиазмом возьметесь в начале следующей недели.
Рак
Отличный день, подходящий для любых дел, полезных не только для вас, но и для окружающих. Вы чувствуете, что способны на многое, и в этом не ошибаетесь. Действительно, сегодня можно справиться с тем, что прежде не удавалось, добиться отличных результатов там, где ситуация казалась почти безнадежной. День подходит для общения с людьми, которым близки и понятны ваши цели и интересы. Вы получите и отличные советы, и реальную помощь. Вероятны какие-то важные новости, которые повлияют на ваши планы, подскажут, чем нужно заняться в ближайшее время, а что можно отложить.
Лев
День, когда стоит особенно внимательно прислушиваться к советам: они действительно оказываются полезными. Иногда люди, которые смотрят на ситуацию со стороны, обращают внимание на то, что ускользнуло от вас. Можно обсуждать важные вопросы и делового, и личного характера. Такие разговоры помогают определиться с планами. Могут появиться новые идеи, необычные и смелые. Наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в их реализации. Вероятны приятные известия издалека. Не исключено, что вас пригласят именно туда, где вы давно хотели побывать.
Дева
В начале дня могут возникнуть какие-то поводы для беспокойства, но вы даже разволноваться всерьез не успеете: ситуация быстро изменится к лучшему. Вероятны хорошие новости и неожиданные, но очень заманчивые предложения. Заметно изменятся к лучшему отношения с людьми, с которыми прежде не удавалось поладить. Вы поймете, в чем заключалась истинная причина разногласий. Вторая половина дня подарит массу позитивных эмоций. Это время будет одинаково благоприятным и для дружеской встречи, и для романтического свидания.
Весы
Начало дня может быть весьма неприятным, но лучше не спешить с выводами, ведь ситуация вскоре начнет меняться к лучшему. Желательно не вести важных разговоров до обеда; за сложные дела лучше браться осторожно и без спешки, не рассчитывая, что удастся сразу достичь блестящего результата. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и хорошими новостями. Это благоприятное время для общения. Вы отлично ладите и с новыми знакомыми, и с близкими людьми. Появляются отличные идеи, которые удастся реализовать в ближайшее время.
Скорпион
Благоприятный день для новых начинаний. Чем смелее и оригинальнее идеи, за которые вы беретесь, тем проще оказывается их реализовать. Быстро появляются союзники. Среди них могут быть люди, готовые на многое; они охотно помогут в преодолении любых трудностей. Удачно складываются поездки, и неважно, готовились ли вы к ним или приняли решение отправиться в дорогу в последний момент. В пути возможны приятные знакомства, а также случайные встречи с людьми, с которыми вы когда-то дружили. Вероятны выгодные покупки, подарки.
Стрелец
Подходящий день для размышления о важных делах, поиска ответов на сложные вопросы. Прислушайтесь к интуиции: благодаря ее подсказкам вы быстро разберетесь в неоднозначных ситуациях, поймете, как лучше действовать. Будет возможность о многом поговорить с людьми, чье мнение вам небезразлично. Если в последнее время часто возникали разногласия с близкими, сегодня вы сможете положить им конец. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обсудить с родственниками какие-то общие дела, определиться с планами на будущее.
Козерог
Отличный день для дел, которые важны не только для вас. Можно браться за решение сложных задач: вы справитесь блестяще, даже если никто не придет вам на помощь. Не исключено, что сегодняшние события повлияют на ваши планы, заставят в ближайшее время сосредоточиться на том, что вы собирались отложить на следующий год. Могут заметно измениться к лучшему отношения с людьми, которые важны для вас. Вы быстро догадываетесь, что на душе у каждого, понимаете, какие чувства испытывают окружающие. Даже если возникнут какие-то разногласия, удастся избежать взаимных претензий и обид.
Водолей
Начало дня будет легким, удачным и интересным. Это подходящее время для любых дел: и совершенно новых, и привычных, и простых, и запутанных. Вы отлично справитесь со всем, за что возьметесь, и помощь едва ли потребуется. Найдется повод встретиться с друзьями, устроить домашний праздник для близких. Следите за своим эмоциональным состоянием во второй половине дня. Это время, когда легко разволноваться из-за пустяка, испортить настроение себе и другим. Занимайтесь тем, что поднимает вам настроение, общайтесь с людьми, которые вас понимают.
Рыбы
Не нервничайте по пустякам в первой половине дня. Это время может быть беспокойным и довольно напряженным, но едва ли принесет проблемы, с которыми вы не сможете справиться. Опыт поможет многим Рыбам быстро преодолеть трудности. Будет возможность завершить дела, начатые давным-давно. Вторая половина дня сложится совсем иначе. Она будет удачной, подходящей для многих начинаний. Это отличное время для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях: она обрадует человека, который давно вам симпатичен.