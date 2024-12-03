Дженнифер Лопес удивила поклонников дурными манерами

Когда камера снимала крупным планом, неожиданная деталь привлекла внимание: Джей Ло во всей своей элегантности жевала жвачку с открытым ртом. Этот контраст между изысканностью ее облика и неформальностью жеста не остался незамеченным поклонниками, быстро заполонившими сети комментариями.

2024 год был непростым для артистки. Между отменой тура This Is Me… Live tour и разводом с Беном Аффлеком Джей Ло пережила год взлетов и падений. Несмотря на то, что они продолжают работать вместе над такими проектами, как Unstoppable, подробности о разрыве продолжают обсуждать в сетях.

Но Дженнифер, похоже, полна решимости двигаться дальше, доказывая, что она знает, как поддерживать свою жизнь яркими моментами.