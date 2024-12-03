В Таллинн едет Татьяна Лазарева: с иронией к себе, к жизни и к окружающим

На этой встрече Татьяна Лазарева, известная актриса, телеведущая и юмористка, приглашает зрителей к живому и искреннему диалогу. Сочетая тонкую самоиронию и философские размышления, Татьяна делится своими взглядами на жизнь, творческий путь и общество.

Гости мероприятия смогут услышать истории из жизни Татьяны из первых уст, узнают, как сохранять оптимизм даже в самых непростых ситуациях, и по-новому взглянут на привычные вещи. Атмосфера вечера обещает быть теплой, неформальной и насыщенной искрометными шутками.

«Лазарева Тут!» - это уникальная возможность познакомиться с Татьяной ближе, задать свои вопросы и вдохновиться ее жизненной энергией и мудростью.

Татьяна Лазарева – актриса, телеведущая, автор ютьюбканала ЛазареваТут, общественный деятель. Выступала в КВН - команда НГУ («Девушки из джаза»), играла в программах «Раз в неделю», «Назло рекордам», «О.С.П.-студия», «33 квадратных метра», ведущая программ «Пальчики оближешь», «Хорошие шутки», «Две здезды», «Это мой ребёнок!»

Фото: Промо

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