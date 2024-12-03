Вероятно, каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с воровством. У кого-то украли велосипед, кто-то лишился недавно посаженных цветов с огорода, а к кому-то вор мог даже забраться в дом.

Наибольшее количество воров орудует в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где они совершают кражи в основном в многоквартирных домах и их подвалах-кладовых. В Тартумаа воров больше интересуют частные дома и их дворы.

Часто люди, уходя из дома, совершают одну большую ошибку, тем самым превращая свое жилье в цель для преступников. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла приводит в пример ситуацию, когда 26 мая полиция получила сообщение о том, что в тартуском районе Ихасте, воры залезли в пять частных домов. Во всех случаях двери и окна дома были слегка приоткрыты. А в один дом преступники проникли, пока хозяева спали в другой комнате.