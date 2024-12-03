Три месяца P.Diddy сидит в одной из самых суровых нью-йоркских тюрем из-за множества обвинений, включая торговлю людьми, физическое и сексуальное насилие, а также покушение на убийство. И хотя рэперу уже трижды было отказано в освобождении под залог, он не отчаивается и всеми силами пытается вырваться из заключения.
Стало известно о коварном плане P. Diddy, с помощью которого он собирается выбраться из тюрьмы
RadarOnline пишет, что у Шона Комбса (настоящее имя музыканта) даже есть план. Сейчас он пытается повлиять на суд присяжных, подкупая свидетелей, которые могли бы опровергнуть все показания обвинителей и жертв P. Diddy.
Более того, в последнее время в СМИ чаще упоминаются имена детей рэпера. Оказывается, таким пиар-ходом Комбс пытается воздействовать на публику, вызывая сочувствие по отношению к своей семье.
По словам инсайдера, во время многочисленных телефонных звонков рэпер откровенно говорит о намерении изменить общественное восприятие происходящего - в частности, через собственных детей.