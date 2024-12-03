Стало известно о коварном плане P. Diddy, с помощью которого он собирается выбраться из тюрьмы

Три месяца P.Diddy сидит в одной из самых суровых нью-йоркских тюрем из-за множества обвинений, включая торговлю людьми, физическое и сексуальное насилие, а также покушение на убийство. И хотя рэперу уже трижды было отказано в освобождении под залог, он не отчаивается и всеми силами пытается вырваться из заключения.​