В пятницу, 29 ноября, в столичном клубе Monument прошел финал конкурса «Стань суперзвездой-2024». Победителем стал 35-летний Эмиль Гусейнов. Житель Таллинна, покоривший сердца международного жюри, признался, что в тот же вечер оставил в баре главный приз конкурса - 500 евро.
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ВИДЕО ⟩ «Деньги быстро улетели!» 35-летний Эмиль из Таллинна стал «Суперзвездой» и в тот же вечер потратил главный приз
Эмилю Гусейнову 35 лет. О себе он говорит с улыбкой: «Я, грубо говоря, айтишник!» Победитель музыкального конкурса работает графическим дизайнером, а в свободное время пишет песни, поет и снимает клипы. В нашем интервью он даже напел пару строк из одной из своих композиций. Смотрите видео!