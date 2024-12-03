ВИДЕО «Деньги быстро улетели!» 35-летний Эмиль из Таллинна стал «Суперзвездой» и в тот же вечер потратил главный приз

Эмилю Гусейнову 35 лет. О себе он говорит с улыбкой: «Я, грубо говоря, айтишник!» Победитель музыкального конкурса работает графическим дизайнером, а в свободное время пишет песни, поет и снимает клипы. В нашем интервью он даже напел пару строк из одной из своих композиций. Смотрите видео!