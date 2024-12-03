ГАЛЕРЕЯ «Эта детская мечта, которая стала реальностью случайно!» В центре Таллинна открылась выставка изделий из имбирного теста

«Куратор выставки, художница Мари-Лийс Лаанемаа, с детства занималась созданием художественно оформленных пипаркооков вместе со своей матерью-архитектором и отцом-художником. Они вырезали из теста имбирные печеньица и украшали их с фантазией. Именно тогда у Лаанемаа появилась мечта организовать выставку, на которой были бы представлены пипаркооки, созданные эстонскими художниками», - рассказывает один из организаторов PiparkoogiMaania Пелле Кальмо.​