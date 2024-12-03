Недавняя катастрофа с наводнением в Валенсии затронула и дом актрисы Пилле Пюрг: внешний фасад здания пострадал от автомобилей, которые врезались в него. Тем не менее, квартира самой актрисы не пострадала. «В этом смысле я благодарна. Мне повезло. Я даже шутила, что у блондинки хватило ума купить квартиру на верхнем этаже!» - отмечает Пюрг.
Для подписчиков
«У блондинки хватило ума купить квартиру на верхнем этаже!» Эстонская актриса о состоянии своего дома после наводнения в Испании
Актриса Пилле Пюрг недавно купила себе квартиру в Испании, в Валенсии. «Климат вполне приемлемый, люди открытые, темпераментные. Все, что нужно для отдыха, есть. До моря всего 200 метров, все остальное необходимое - под рукой», - рассказала Пюрг в сентябре.