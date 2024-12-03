«У блондинки хватило ума купить квартиру на верхнем этаже!» Эстонская актриса о состоянии своего дома после наводнения в Испании

Недавняя катастрофа с наводнением в Валенсии затронула и дом актрисы Пилле Пюрг: внешний фасад здания пострадал от автомобилей, которые врезались в него. Тем не менее, квартира самой актрисы не пострадала. «В этом смысле я благодарна. Мне повезло. Я даже шутила, что у блондинки хватило ума купить квартиру на верхнем этаже!» - отмечает Пюрг.