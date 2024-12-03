ВИДЕО Туристка со стажем поделилась гениальным лайфхаком, как уберечь свой кошелек от карманников

Опытная туристка Аннита Кэти, которая около десяти лет пишет о здоровье и путешествиях в своем блоге для журнала Travel + Leisure, поделилась лайфхаком, который поможет защитить ваши ценности от воров.

«Прежде чем отправиться в Южную Америку, я узнала о схеме "отвлекающего кошелька". Идея проста: в случае ограбления, когда вас просят отдать свой кошелек, вы передаете ему этот недорогой бумажник, заполненный просроченными кредитными картами, небольшой суммой наличных и другими ненужными вещами, в качестве приманки», - объясняет девушка, которая активно рассказывает о своих приключениях в Instagram.

Аннита уверяет, что этого должно быть достаточно, чтобы удовлетворить вора, а также выиграть себе драгоценное время и уйти в безопасное место.

«Путешествуя по многолюдным местам, где мелкие преступления более распространены, держите приманку сверху, а настоящий кошелек, телефон и другие важные вещи храните внизу», - советует она.

Кроме того, Аннита всегда берет с собой в путешествия еще несколько предметов для защиты своих ценных вещей. Среди них - трекеры, которые можно поместить в багаж, для поиска вещей, поясная сумка с надежной застежкой, прочный шнурок для телефона на шею, потайной мини-кошелек под бюстгальтер и замочки для фиксации молний на сумке.