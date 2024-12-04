В закрытой Facebook-группе Õismäe elanike teated опубликовали пост, указывающий на скудность праздничной ели в таллиннском районе Хааберсти. «Такое ощущение, что рабочий день подошел к концу, рабочие просто кинули на нее две гирлянды и ушли домой...» - недоумевает автор поста.
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ФОТО ⟩ «Какие руководители, такие и украшения!» Жители Таллинна возмущены районной рождественской елью
В понедельник вечером, 2 декабря, в закрытом Facebook-сообществе Õismäe elanike teated, посвященном жизни в столичном районе, был опубликован пост, призывающий жителей обратить внимание на скудность праздничной ели, установленной в этой части города.