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ФОТО «Какие руководители, такие и украшения!» Жители Таллинна возмущены районной рождественской елью

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Елка в Ыйсмяэ в 2024 году.
Елка в Ыйсмяэ в 2024 году. Фото: Фото автора поста.

В закрытой Facebook-группе Õismäe elanike teated опубликовали пост, указывающий на скудность праздничной ели в таллиннском районе Хааберсти. «Такое ощущение, что рабочий день подошел к концу, рабочие просто кинули на нее две гирлянды и ушли домой...» - недоумевает автор поста. 

В понедельник вечером, 2 декабря, в закрытом Facebook-сообществе Õismäe elanike teated, посвященном жизни в столичном районе, был опубликован пост, призывающий жителей обратить внимание на скудность праздничной ели, установленной в этой части города.

«А вы обратили внимание, как в этом году украсили елку на Нурменуку? Без улыбки не посмотришь. Такое ощущение, что рабочий день подошел к концу, рабочие просто кинули на нее две гирлянды и ушли домой... Хочется верить, что елку красиво украсят», - пишет Юлия, автор публикации, прикрепляя фотографию ели.

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