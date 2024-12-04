ФОТО «Какие руководители, такие и украшения!» Жители Таллинна возмущены районной рождественской елью

В понедельник вечером, 2 декабря, в закрытом Facebook-сообществе Õismäe elanike teated, посвященном жизни в столичном районе, был опубликован пост, призывающий жителей обратить внимание на скудность праздничной ели, установленной в этой части города.

«А вы обратили внимание, как в этом году украсили елку на Нурменуку? Без улыбки не посмотришь. Такое ощущение, что рабочий день подошел к концу, рабочие просто кинули на нее две гирлянды и ушли домой... Хочется верить, что елку красиво украсят», - пишет Юлия, автор публикации, прикрепляя фотографию ели.