ФОТО Невеста Джеффа Безоса поделилась редкими фотографиями самого богатого человека в мире

Бывшая ведущая новостей продемонстрировала свои изящные формы в костюме женщины-кошки, опубликовав в воскресенье фотографии в Instagram с подписью «Осенний фотоальбом».

Лорен Санчес предстала в наряде в стиле доминатрикс, который состоял из блестящего кожаного бюстгальтера и обтягивающих брюк, пишет Page Six.

Она сделала свой смелый образ еще более эффектным, добавив аксессуары: плеть, черные перчатки длиной до локтей и маску кошки. Провокационный костюм был частью парного наряда на Хэллоуин, где ее жених Джефф Безос был одет в костюм Бэтмена.

Однако в этом посте Санчес не раскрыла личность своего спутника.

Тем не менее 54-летняя Лорен носила заметное ожерелье с блестящей подвеской в форме буквы «B», что, вероятно, намекает на ее будущую смену фамилии.

Кроме фотографий с Хэллоуина, Санчес поделилась трогательным снимком, где целует 60-летнего основателя Amazon в щеку.

«Благодарна за все воспоминания, которые принесла эта пора», - подписала она фото.

Пара обнародовала свои отношения в 2019 году. Миллиардер-бизнесмен сделал предложение почти пять лет спустя. В сентябре мать троих детей выразила восхищение своим будущим мужем, сказав, что с нетерпением ждет свадьбы с мужчиной своей мечты.

«Он невероятный. Я могу провести всю свою жизнь с ним, и он любит моих детей. Именно поэтому я так этого жду», - рассказала она тогда изданию Extra.

Санчес воспитывает 23-летнего сына Никко от своего бывшего бойфренда Тони Гонсалеса. Также у нее есть 18-летний сын Эван и 16-летняя дочь Элла от бывшего мужа Патрика Уайтселла.