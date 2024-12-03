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ФОТО Известный по реалити-шоу уроженец Эстонии устроил на Филиппинах вечеринку в честь будущего ребенка

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В конце сентября стало известно, что Кристо Крюгер, прославившийся благодаря реалити-шоу Rannamaja, и его жена ожидают ребенка. На вечеринке в честь будущего новорожденного, проведенной на Филиппинах, пара сообщила, что у них будет сын. «Я в предвкушении!» - поделился Кристо с редакцией Elu24.

«Конечно, есть волнение, но я готов стать отцом», - сказал Кристо, подтверждая новость о будущем пополнении в семье. «Моя жена надеется, что это будет дочь, а я надеюсь на сына, который продолжит фамилию Крюгер (речь о фамилии мужчины — прим. ред.)», - добавил он.

Первенец пары должен появиться на свет 1 апреля.

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