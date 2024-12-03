ФОТО Известный по реалити-шоу уроженец Эстонии устроил на Филиппинах вечеринку в честь будущего ребенка

«Конечно, есть волнение, но я готов стать отцом», - сказал Кристо, подтверждая новость о будущем пополнении в семье. «Моя жена надеется, что это будет дочь, а я надеюсь на сына, который продолжит фамилию Крюгер (речь о фамилии мужчины — прим. ред.)», - добавил он.