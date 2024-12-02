ГАЛЕРЕЯ Кинозвезда Данила Козловский показал в Таллинне откровенный моноспектакль

Программа, которой Данила Козловский открывает новую страницу своей творческой биографии, получила название FRANK. Great Songs & Intimate Stories.

В названии музыкального моноспектакля зашифровано двойное послание. С одной стороны, это имя любимого певца Данилы - Фрэнка Синатры, и его песни составляют основу новой программы. С другой стороны, frank значит в переводе с английского «откровенный», «искренний», «честный». Таким и предстанет перед зрителем Данила Козловский.

Драматургия спектакля построена на вечно актуальных темах любви, дружбы, семьи, детства, а тонкая режиссура и красивый сценический свет лишь усилили эффект от всего, что происходило на сцене.

Смотрите интервью с Данилой Козловским, который накануне прилетел в Таллинн из Израиля и пообщался с репортером портала Limon за час до своего спектакля!