Сестра нашла своего брата, который пропал без вести 25 лет назад, благодаря новостному сюжету

В 1999 году Томас Эдвард Манизак отправился в путешествие на своем фургоне. 28-летний мужчина ехал через Айдахо, Орегон и Монтану, он звонил матери каждые несколько дней, чтобы рассказать о своем пути и сообщить, что с ним все в порядке. Однако 30 июля мужчина пропал.

Томас оставался пропавшим без вести в течение 25 лет, но его семья не прекращала поиски. Совместно с организациями, занимающимися поиском пропавших людей, они распространяли информацию о Томасе. В 2024 году мужчина был найден в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Он попал в больницу из-за диабетической комы. Томас не мог говорить и общаться с работниками больницы, из-за чего они не могли установить его личность. Лишь когда фотографию мужчины показали в местном новостном портале, его сестра узнала его. Отпечатки пальцев подтвердили, что пациент - это действительно Томас, который пропал 25 лет назад.

До сих пор неизвестно, что стало причиной его исчезновения 25 лет назад. Предположительно, это могло произойти из-за диабетической комы, поскольку Томас несерьезно относился к своему здоровью и лечению.

По словам полиции, родственники были безмерно счастливы, что Томас, которого они столько лет искали, оказался жив.