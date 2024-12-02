Посла Эстонии запечатлели рядом с представителем «Талибана». Проблему решили с помощью фотошопа

Посол Эстонской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах Мария Беловас 27 ноября вручила свою верительную грамоту президенту шейху Мухаммеду бин Заиду аль-Нахайяну. На общей фотографии Беловас стояла рядом с представителем «Талибана», однако на снимке, опубликованном в Афганистане, местоположение эстонского посла было изменено.
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На церемонии вручения верительных грамот, организованной президентом Мухаммедом бин Заидом аль-Нахайян, присутствовали также представители других стран, среди которых было три женщины-дипломата.