ВИДЕО 77-летний Элтон Джон публично обратился к своему мужу после потери зрения

Так, 1 декабря пара вместе появилась на афтепати благотворительного гала-концерта «Дьявол носит Prada» в Лондоне. Во время мероприятия у певца было запланировано выступление. Подняться на сцену Элтону помог его 62-летний муж Дэвид Ферниш, ведь артист «не видел сцену». И пока фанаты были растроганы появлением супругов на публике, исполнитель обратился к любимому и искренне поблагодарил его за поддержку, пишет Daily Mail.

«Я благодарен своему мужу, который является моей опорой, потому что я не мог прийти на многие предыдущие просмотры... Потому что, как вы уже знаете, я частично потерял зрение. Я не имел возможности увидеть шоу, но мне понравилось его слушать. А сегодня вечером оно звучало отлично! Спасибо, что пришли!» - сказал легендарный певец.

Недавно Элтон Джон признался, какие прогнозы дают ему врачи и сможет ли он полностью восстановить зрение после продолжительного лечения.