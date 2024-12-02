Принцесса Шарлотта унаследовала удивительный талант от королевы Елизаветы II

Молодые члены монаршей семьи имеют много талантов: шестилетний принц Луи учится играть на барабанах. А принцесса Шарлотта, которая интересуется балетом, как и ее бабушка принцесса Диана, также унаследовала талант от своей прабабушки, королевы Елизаветы II.

Королевский автор Фил Дампир рассказал: «Мне сказали, что Шарлотта также унаследовала от покойной королевы блестящую способность имитировать выдающихся деятелей. Это пригодится на Рождество, когда члены королевской семьи собираются вечером в Сандрингеме, чтобы поиграть в шарады».

Оказалось, что королева Елизавета хорошо пародировала различных политиков, включая президентов США. Также бабушка принца Уильяма «могла делать региональные акценты со всей страны».

О любви Шарлотты к танцам эксперт говорит, что юная принцесса «была в восторге, когда вместе с ее мамой посетила студии Strictly Come Dancing, а в другой раз в 2023 году посмотрела "Лебединое озеро" в Лондонском Колизее».

Королевский эксперт также считает, что Шарлотта стала неисчерпаемым источником силы для онкобольной Кейт Миддлтон, ведь умеет «сказать правильные слова в правильное время».

«Уинстон Черчилль однажды сказал о покойной королеве Елизавете, когда она была ребенком, что он никогда не видел такой зрелости у кого-то настолько молодого, и Шарлотта, кажется, унаследовала эту черту от своей прабабушки, на которую она невероятно похожа», - отметил Фил.

По словам эксперта, у дочери принца Уильяма есть внутренняя сила, которая «однажды может стать неоценимой, поскольку она третья в очереди на трон».