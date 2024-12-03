Даже обычно спокойным людям сегодня трудно совладать со своими эмоциями. Но стоит прислушаться к голосу здравого смысла: именно его подсказки помогут избежать ошибок, не совершить опрометчивых поступков, хорошо справиться со сложными делами. Старайтесь не идти на поводу у мимолетных желаний, особенно если догадываетесь, что их исполнение может принести не только радость, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 3 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам нельзя раздражаться по пустякам, а Рыбам – торопиться
День хорошо подходит для размышлений – и о каких-то конкретных вопросах, и о жизни в целом. Будет шанс по-новому взглянуть на то, что казалось привычным, понять, что стоит сделать, чтобы почувствовать себя увереннее и счастливее.
Овен
Важно не раздражаться по пустякам. Не так-то легко сохранять спокойствие, когда что-то идет не по плану или нарушаются важные договоренности, но вы все же справитесь, если приложите усилия. Будет шанс решить какие-то важные вопросы, если вы проявите настойчивость, но будете вести себя сдержанно и корректно. Не исключено, что у вас появятся новые союзники, которые со временем станут друзьями. День удачен с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления, возможно возвращение старых долгов. Можно делать небольшие покупки, даже если они не планировались заранее.
Телец
День довольно беспокойный. Приходится заниматься несколькими делами сразу, заодно решая мелкие домашние проблемы, которых сейчас может быть особенно много. Вероятны незапланированные расходы; часто они связаны с покупкой новой техники или ремонтом того, что вышло из строя. Хочется отвлечься от рутины, заняться чем-то новым. Но прежде нужно разобраться со старыми делами: вы не можете поручить их кому-то другому или просто отложить. Вторая половина дня обещает хорошие новости. Могут появиться идеи, осуществлением которых вы займетесь уже в следующем году.
Близнецы
Вы склонны любой пустяк принимать близко к сердцу и всерьез переживать, если что-то идет не так. Между тем, день достаточно благоприятен и определенно приносит больше возможностей и приятных открытий, чем трудностей и проблем. Лучше не откладывать важные дела: если вы приступите к ним сегодня, то быстро добьетесь нужных результатов. Близкие готовы поддержать вас, так что не стесняйтесь делиться с ними своими переживаниями, обращаться за помощью или поддержкой. А вот с новыми знакомыми стоит быть настороже: лишь со временем вы поймете, стоит ли им доверять.
Рак
Хотя мелкие проблемы порой возникают, вы отлично справляетесь со сложными и важными делами, успешно решаете серьезные вопросы. День подходит для оформления документов, обращения в государственные организации, встреч с людьми, от которых может зависеть развитие вашей карьеры. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Эти средства окажутся очень кстати, позволят сделать какие-то приятные покупки. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника, импровизированной вечеринки для самых близких.
Лев
Вы успеваете сделать даже больше, чем планировали. Удается справиться со сложными делами, решить проблемы, которые многих поставили в тупик. Гармоничны отношения с коллегами и руководством, вы хорошо понимаете друг друга, не спорите по пустякам. Вероятны небольшие денежные поступления, выгодные сделки. Хотя задач вам сегодня нужно решить немало, остается время и на отдых, какие-то приятные занятия, общения с людьми, которые вам дороги. Полезно будет сменить обстановку. Если обстоятельства позволяют отправиться в небольшую поездку, стоит поступить именно так.
Дева
Не стоит верить всему, что говорят новые знакомые. Обычный скептицизм сегодня может вам изменить, есть опасность выдать желаемое за действительное, оказаться в плену собственных иллюзий, которые будут вдохновенно поддерживаться окружающими. Смотрите на вещи реалистично: это позволит избежать ложных надежд, не совершить ошибок. День подходит для учебы. Лучше сосредоточиться на том, что может быть полезно в работе: эти знания станут вашим преимуществом, помогут вскоре подняться по карьерной лестнице.
Весы
Можно отлично справиться с тем, что долго не получалось, добиться успеха в каком-то сложном деле. Вероятно удачное совпадение, благодаря которому у вас появятся новые союзники. Со временем вы подружитесь с ними. Дел может быть больше, чем вы ожидали; не исключено, что придется работать сверхурочно. День подходит для разговоров о планах – и связанных с работой или учебой, и личных. Вы понимаете, кто поддержит вас и поможет в осуществлении задуманного, а кто предпочтет остаться в стороне. Возможны неожиданные предложения, на которые захочется согласиться без долгих раздумий.
Скорпион
Вы склонны принимать мелочи близко к сердцу, расстраиваться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Лучше думать о хорошем, ведь и его сегодня немало. День дает шанс восстановить полезные деловые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Может неожиданно сделать первый шаг к сближению человек, которому вы давно хотели понравиться. Решение любых вопросов, связанных с деньгами, требует осторожности и внимания к деталям. Не заключайте сделок, если есть хотя бы малейшие сомнения в их прозрачности, не делайте крупных покупок, пока не сравните разные варианты и не будете уверены, что выбрали лучший.
Стрелец
Что бы вы ни планировали на этот день, имейте в виду: любые дела могут занять больше времени, чем ожидалось. К тому же возможны задержки в поездках; помните об этом, отправляясь на важные встречи. В остальном день благоприятен. Ни на работе, ни дома не возникает разногласий, вы быстро находите общий язык с окружающими, можете договориться даже с теми, с кем прежде спорили по любому поводу. Человек, когда-то обидевший вас, захочет загладить свою вину и восстановить отношения. Возможно восстановление давних деловых связей, о разрыве которых вы сожалели.
Козерог
Отличный день для любых полезных дел. Вы творчески подходите к решению каждой задачи, и часто добиваетесь просто отличных результатов там, где у других ничего не получилось. Легко найти союзников, договориться о сотрудничестве с людьми, разделяющими ваши цели. Возможно начало работы над проектом, который принесет заметную прибыль. Появляется возможность порадовать близких, сделать им какие-то особенно приятные подарки или предложить отдых, о котором все давно мечтали. Вечер – время откровенных разговоров о важном, а также решений, меняющих жизнь к лучшему.
Водолей
В первой половине дня может быть непросто сохранять хорошее настроение: вы склонны переживать из-за пустяков, в каждом недоразумении видеть серьезную проблему. К счастью, рядом есть люди, которые помогут настроиться на позитивный лад, вернуть уверенность. Часто этого оказывается достаточно, чтобы все трудности остались в прошлом. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. В это время вы можете заниматься несколькими делами сразу, не боясь, что что-то забудете, перепутаете или упустите из виду. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Рыбы
Не торопитесь. Это определенно не тот день, когда стоит на ходу принимать решения или говорить первое, что приходит в голову. Дайте себе немного времени; вы обязательно разберетесь в ситуации, поймете, как лучше поступить, что стоит предпринять немедленно, а что можно отложить на потом. Порой непросто складываются отношения с окружающими, иногда споры возникают из-за недопонимания. Сохраняйте спокойствие. Все уладится быстро, если вы не станете горячиться. Часто помогает чувство юмора: удается разрядить обстановку, поднять настроение себе и другим.