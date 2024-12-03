ГОРОСКОП НА 3 ДЕКАБРЯ Овнам нельзя раздражаться по пустякам, а Рыбам – торопиться

Весы

Можно отлично справиться с тем, что долго не получалось, добиться успеха в каком-то сложном деле. Вероятно удачное совпадение, благодаря которому у вас появятся новые союзники. Со временем вы подружитесь с ними. Дел может быть больше, чем вы ожидали; не исключено, что придется работать сверхурочно. День подходит для разговоров о планах – и связанных с работой или учебой, и личных. Вы понимаете, кто поддержит вас и поможет в осуществлении задуманного, а кто предпочтет остаться в стороне. Возможны неожиданные предложения, на которые захочется согласиться без долгих раздумий.

Скорпион

Вы склонны принимать мелочи близко к сердцу, расстраиваться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Лучше думать о хорошем, ведь и его сегодня немало. День дает шанс восстановить полезные деловые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Может неожиданно сделать первый шаг к сближению человек, которому вы давно хотели понравиться. Решение любых вопросов, связанных с деньгами, требует осторожности и внимания к деталям. Не заключайте сделок, если есть хотя бы малейшие сомнения в их прозрачности, не делайте крупных покупок, пока не сравните разные варианты и не будете уверены, что выбрали лучший.

Стрелец