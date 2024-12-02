В ноября аргентинская полиция заявляла, что из номера погибшего экс-солиста One Direction Лиама Пейна пропал дорогой аксессуар - часы Rolex стоимостью почти 30 тысяч евро. Они были на нем в день смерти. У нескольких человек, проходящих по делу Пейна, прошли обыски, но аксессуар звезды так и не был найден. Полицейские в том числе обыскали двух эскортниц, с которыми певец провел последние часы жизни.
Стало известно, куда исчезли баснословно дорогие часы Лиама Пейна, что были на нем в день смерти
Сегодня стало известно, куда же таинственным образом исчезли часы. Так, полиция предполагает, что их все-таки украла одна из девушек по вызову, которая находилась в номере артиста.
Дело в том, что Пейн должен был заплатить своим гостьям около шести тысяч евро, но у него не оказалось наличных, и певец якобы пообещал им свои Rolex. Когда разборки перетекли в вестибюль отеля, девушка заявила, что забыла в номере косметичку, и часики пропали.
Пейн погиб 16 октября в результате травм, полученных от падения с третьего этажа. Последние минуты жизни артист провел в своем номере, в отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе. Постояльцы гостиницы рассказали журналистам, что Пейн в день трагедии вел себя неадекватно: бегал по этажу, кричал, громил мебель и технику.