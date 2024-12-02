Стало известно, куда исчезли баснословно дорогие часы Лиама Пейна, что были на нем в день смерти

В ноября аргентинская полиция заявляла, что из номера погибшего экс-солиста One Direction Лиама Пейна пропал дорогой аксессуар - часы Rolex стоимостью почти 30 тысяч евро. Они были на нем в день смерти. У нескольких человек, проходящих по делу Пейна, прошли обыски, но аксессуар звезды так и не был найден. Полицейские в том числе обыскали двух эскортниц, с которыми певец провел последние часы жизни.