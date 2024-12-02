ФОТО И ВИДЕО Спустя десять лет Данила Козловский вновь приехал в Эстонию: «Таллинн меня встретил замечательно!»

«Я не впервые в Таллинне. Я был здесь когда-то с театром очень давно, лет, наверное, десять назад. Мы сюда приезжали со спектаклем "Жизнь и судьба" с Малым драматическим театром – Театром Европы. А Таллинн меня встретил замечательно!» - отмечает Данила Козловский.

Сегодня, 2 декабря, он представит эстонской публике свой моноспектакль под названием FRANK. Great Songs & Intimate Stories.

Актер Данила Козловский в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

«Я вообще люблю этот спектакль очень. Он для меня во многом, с одной стороны, личный, а с другой стороны, нам удалось найти какую-то правильную форму через какие-то личные переживания, воспоминания - эмоциональную карту памяти. Говорить о каких-то довольно понятных каждому вещах и темах. И в этом смысле это такое довольно сильное преимущество этого спектакля», - рассказывает актер о представлении.

Козловский признается, что ему сложно выделить один любимый момент в спектакле: «Не знаю, мне в общем нравится этот спектакль. Мне нравится его играть на разных площадках, сценах, в разных уголках мира. Везде разная реакция, везде какая-то разная энергия, и в этом, мне кажется, особый кайф!»

А порадует ли Козловский эстонскую публику своей игрой на саксофоне, узнают только те, кто придет насладиться моноспектаклем Козловского.