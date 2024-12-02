«В четверг ночью они работали так, будто завтра не наступит, и никакой информации об этом не было», - жалуется Анна, живущая возле Палдиского шоссе в Таллинне. Жительница уже несколько ночей подряд терпит шум, связанный с дорожными работами. Представитель фирмы Elero Elekter OÜ, которая выполняет работы, подтвердил, что все квартирные товарищества были уведомлены о ночных работах, и для каждого дня был указан прогнозируемый отрезок времени.
Для подписчиков
«Долбят асфальт так, что дом дрожит!» Ночные дорожные работы на Палдиском шоссе беспокоят как местных жителей, так и самих работников
«Прошлой ночью я не могла уснуть до двух часов и каждые несколько минут просыпалась, потому что у меня перед домом проводят строительные работы и долбят асфальт так, что все слышно в комнате, и дом дрожит!» - жаловалась несколько дней назад редакции Анна, которая живет возле Палдиского шоссе в Таллине.