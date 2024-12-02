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НЕВЕРОЯТНО «Перед вами в очереди 3144 человека!» Продажа билетов на популярный спектакль вызвала сбой в системе

Перевод: Седа Дунгурова
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Премьера спектакля Rahamaa состоялась в июне 2023 года, и тогда билеты тоже были раскуплены молниеносно. Следовательно, можно предположить, что это невероятно популярный спектакль. Снимок иллюстративный.
Премьера спектакля Rahamaa состоялась в июне 2023 года, и тогда билеты тоже были раскуплены молниеносно. Следовательно, можно предположить, что это невероятно популярный спектакль. Снимок иллюстративный. Фото: Emvat Mosakovskis/Shutterstock

2 декабря в 10 утра началась продажа билетов на спектакль Rahamaa Эстонского драматического театра. Постановка оказалась настолько успешной, что система продажи билетов даже вышла из строя, жалуется один из читателей редакции. Все билеты были распроданы за час!

2 декабря в 10 утра началась продажа билетов на спектакль Эстонского драматического театра, Rahamaa, который состоится только предстоящим летом. Однако покупателям приходится ждать около часа, чтобы приобрести билеты. Дело в том, что система Piletimaailm неожиданно вышла из строя: «Добро пожаловать в очередь! Из-за крайне высокого числа посетителей мы вынуждены использовать систему ожидания для обеспечения работы сервиса».

«Чтобы остаться в очереди, держите эту страницу открытой. Если вы закроете страницу, вас удалят из очереди через пять минут. Перед вами в очереди 3144 человека. Время ожидания составит как минимум 52 минуты и 24 секунды. Ожидание в очереди не гарантирует наличие желаемых билетов», - говорится в сообщении, присланном одним из читателей.

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