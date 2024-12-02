НЕВЕРОЯТНО «Перед вами в очереди 3144 человека!» Продажа билетов на популярный спектакль вызвала сбой в системе

2 декабря в 10 утра началась продажа билетов на спектакль Эстонского драматического театра, Rahamaa, который состоится только предстоящим летом. Однако покупателям приходится ждать около часа, чтобы приобрести билеты. Дело в том, что система Piletimaailm неожиданно вышла из строя: «Добро пожаловать в очередь! Из-за крайне высокого числа посетителей мы вынуждены использовать систему ожидания для обеспечения работы сервиса».

«Чтобы остаться в очереди, держите эту страницу открытой. Если вы закроете страницу, вас удалят из очереди через пять минут. Перед вами в очереди 3144 человека. Время ожидания составит как минимум 52 минуты и 24 секунды. Ожидание в очереди не гарантирует наличие желаемых билетов», - говорится в сообщении, присланном одним из читателей.