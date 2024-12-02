2 декабря в 10 утра началась продажа билетов на спектакль Rahamaa Эстонского драматического театра. Постановка оказалась настолько успешной, что система продажи билетов даже вышла из строя, жалуется один из читателей редакции. Все билеты были распроданы за час!
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НЕВЕРОЯТНО ⟩ «Перед вами в очереди 3144 человека!» Продажа билетов на популярный спектакль вызвала сбой в системе
2 декабря в 10 утра началась продажа билетов на спектакль Эстонского драматического театра, Rahamaa, который состоится только предстоящим летом. Однако покупателям приходится ждать около часа, чтобы приобрести билеты. Дело в том, что система Piletimaailm неожиданно вышла из строя: «Добро пожаловать в очередь! Из-за крайне высокого числа посетителей мы вынуждены использовать систему ожидания для обеспечения работы сервиса».