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ФОТО Катри Райк показала свою нарвскую квартиру

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Катри Райк после неудачного исхода голосования в зале Нарвского городского собрания 30 ноября.
Катри Райк после неудачного исхода голосования в зале Нарвского городского собрания 30 ноября. Фото: Ilja Smirnov

На странице члена Нарвского городского собрания Катри Райк в Facebook появился пост, в котором она опровергла слова Яана Тоотса о том, что у нее нет квартиры в Нарве.

«Где-то должна быть грань лжи. Мой хороший друг Яан Тоотс сказал в эфире Vikerraadio, что у меня нет квартиры в Нарве. Она есть. Уже больше десяти лет. Недавно отремонтирована, еще нужно немного подправить», - начала свой пост Райк.

По ее словом, в интервью было и много другого интересного. «У человека, который называет себя генералом полиции, должно быть немного достоинства. Но если кто-то хочет пройти мастер-класс по угрозам, я знаю отличного наставника! Стыдно», - считает она.

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