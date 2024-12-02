На странице члена Нарвского городского собрания Катри Райк в Facebook появился пост, в котором она опровергла слова Яана Тоотса о том, что у нее нет квартиры в Нарве.
ФОТО ⟩ Катри Райк показала свою нарвскую квартиру
«Где-то должна быть грань лжи. Мой хороший друг Яан Тоотс сказал в эфире Vikerraadio, что у меня нет квартиры в Нарве. Она есть. Уже больше десяти лет. Недавно отремонтирована, еще нужно немного подправить», - начала свой пост Райк.
По ее словом, в интервью было и много другого интересного. «У человека, который называет себя генералом полиции, должно быть немного достоинства. Но если кто-то хочет пройти мастер-класс по угрозам, я знаю отличного наставника! Стыдно», - считает она.