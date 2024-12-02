ФОТО Катри Райк показала свою нарвскую квартиру

«Где-то должна быть грань лжи. Мой хороший друг Яан Тоотс сказал в эфире Vikerraadio, что у меня нет квартиры в Нарве. Она есть. Уже больше десяти лет. Недавно отремонтирована, еще нужно немного подправить», - начала свой пост Райк.